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Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Сотрудники ГИБДД и пожарные провели совместную акцию в Нижнем Тагиле

Автоинспекторы и пожарные в Нижнем Тагиле отпраздновали день рождения огнетушителя

8 февраля 2024, 04:23
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Сотрудники ГИБДД и пожарные провели совместную акцию в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГИБДД, Отдела надзорной деятельности, пожарного общества, а также дружина юных пожарных школы №50 провели мероприятие, которое было посвящено дню рождения огнетушителя. Акция состоялась 7 февраля 2024 года.

Автоинспекторы останавливали водителей машин и напоминали им о правилах дорожного движения, а спасатели им рассказывали, как следует действовать во время ДТП, в случае, если загорится автомобиль, а также о том, как пользоваться огнетушителем, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Также участники акции задавали автомобилистам вопросы. Тем, кто отвечал правильно, вручили небольшие подарки. Водителю, который ответил правильно на большинство вопросов, подарили огнетушитель для машины.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД в рамках акции посетили ледовый каток и рассказали о важности светоотражающих элементов на одежде.

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#Общество#Нижний Тагил#ГИБДД#Спасатели#Пожарные#Акция#Мероприятие#Водители#Призы#Огнетушитель#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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