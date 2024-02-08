Автоинспекторы и пожарные в Нижнем Тагиле отпраздновали день рождения огнетушителя

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Автоинспекторы останавливали водителей машин и напоминали им о правилах дорожного движения, а спасатели им рассказывали, как следует действовать во время ДТП, в случае, если загорится автомобиль, а также о том, как пользоваться огнетушителем, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Также участники акции задавали автомобилистам вопросы. Тем, кто отвечал правильно, вручили небольшие подарки. Водителю, который ответил правильно на большинство вопросов, подарили огнетушитель для машины.
Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД в рамках акции посетили ледовый каток и рассказали о важности светоотражающих элементов на одежде.