Автоинспекторы и пожарные в Нижнем Тагиле отпраздновали день рождения огнетушителя

Автоинспекторы останавливали водителей машин и напоминали им о правилах дорожного движения, а спасатели им рассказывали, как следует действовать во время ДТП, в случае, если загорится автомобиль, а также о том, как пользоваться огнетушителем, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».