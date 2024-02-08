tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге проверяют детей на нарушения ПДД

Автоинспекторы в Екатеринбурге тайно следят за школьниками

8 февраля 2024, 09:44
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге проверяют детей на нарушения ПДД

Сотрудники автоинспекции в Екатеринбурге устроили наблюдение за детьми подростками для выявления и предотвращения нарушений ПДД.

Сотрудники ведомства в гражданской одежде дежурят возле образовательных учреждений и фиксируют данные школьников, а также их законных представителей за нарушения ПДД, рассказали в пресс-службе екатеринбургского ГИБДД.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

С подростками их родителями также проводятся профилактические беседы, в которых инспекторы напоминают о правилах дорожного движения и необходимости их соблюдать.

Напомним, с 5 по 8 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД проводят рейды на выявление нарушителей среди водителей автобусов.

Инспекторы ГИБДД нагрянули на каток в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
74 водителя отстранены сотрудниками ГИБДД Свердловской области 2 январяПьяные и без прав: в каникулы в Нижнем Тагиле пройдут круглосуточные рейдыАвтоинспекторы и пожарные в Нижнем Тагиле отпраздновали день рождения огнетушителя
#Общество#Дети#ГИБДД#Школьники#Профилактика#ПДД#Родители#Нарушения#Рейды#Правила дорожного движения#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Наблюдение#Автоинспекторы
Подпишитесь
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
Вчера, 13:48
Убийства, грабежи и тяжелые телесные: в Нижнем Тагиле активизировались рецидивисты
Вчера, 14:07
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:33
Заявил о приступе эпилепсии. Виновник пьяного ДТП в Тагиле не признает свою вину
Вчера, 03:32
Визит Путина вызвал бурные обсуждения в Свердловской области
Сегодня, 08:33
Началось строительство водной станции «Южная» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:12