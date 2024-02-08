Автоинспекторы в Екатеринбурге тайно следят за школьниками

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Сотрудники ведомства в гражданской одежде дежурят возле образовательных учреждений и фиксируют данные школьников, а также их законных представителей за нарушения ПДД, рассказали в пресс-службе екатеринбургского ГИБДД.
С подростками их родителями также проводятся профилактические беседы, в которых инспекторы напоминают о правилах дорожного движения и необходимости их соблюдать.
Напомним, с 5 по 8 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД проводят рейды на выявление нарушителей среди водителей автобусов.