Борщевой набор снова подорожал в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Так, с 29 января цена на килограмм картофеля выросла до 26,27 рубля (+0,16%). Стоимость капусты составила 34,3 рубля (+1,53%), репчатого лука — 33,35 рубля (+1,46%). Свекла подорожала до 37 рублей (+5,2%), а морковь — до 44,13 рубля (+3,45%).
Литр молока обходился свердловчанам в среднем в 70,21 рубля (+1,1%). Килограмм сахара стоил 69,2 рубля (+0,46%), пшеничного хлеба — 95,01 рубля (+0,6%). Также увеличилась стоимость говядины, сосисок, консервов для детского питания, гречки, макарон, водки и других позиций из списка, выяснила редакция TagilCity.ru.
Среди подешевевших продуктов значатся курица, яйца, рыба, чай, мука, рис и пшено.