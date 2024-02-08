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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В Свердловской области вновь подорожали овощи

Борщевой набор снова подорожал в Свердловской области

8 февраля 2024, 13:42
Фото: 1MI

В Свердловской области вновь подорожали овощи

Статисты опубликовали данные на 5 февраля 2024 года. Согласно данным, за неделю в Свердловской области подорожал борщевой набор и другие продукты.

Так, с 29 января цена на килограмм картофеля выросла до 26,27 рубля (+0,16%). Стоимость капусты составила 34,3 рубля (+1,53%), репчатого лука — 33,35 рубля (+1,46%). Свекла подорожала до 37 рублей (+5,2%), а морковь — до 44,13 рубля (+3,45%).

Литр молока обходился свердловчанам в среднем в 70,21 рубля (+1,1%). Килограмм сахара стоил 69,2 рубля (+0,46%), пшеничного хлеба — 95,01 рубля (+0,6%). Также увеличилась стоимость говядины, сосисок, консервов для детского питания, гречки, макарон, водки и других позиций из списка, выяснила редакция TagilCity.ru.

Среди подешевевших продуктов значатся курица, яйца, рыба, чай, мука, рис и пшено.

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