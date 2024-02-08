Борщевой набор снова подорожал в Свердловской области

Так, с 29 января цена на килограмм картофеля выросла до 26,27 рубля (+0,16%). Стоимость капусты составила 34,3 рубля (+1,53%), репчатого лука — 33,35 рубля (+1,46%). Свекла подорожала до 37 рублей (+5,2%), а морковь — до 44,13 рубля (+3,45%).