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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

47-летний рабочий завода из Каменска-Уральского погиб на СВО

Гидрометаллург из Каменска-Уральского погиб на СВО

8 февраля 2024, 13:04
Фото: Администрация Каменска-Уральского

47-летний рабочий завода из Каменска-Уральского погиб на СВО

В результате спецоперации погиб Дмитрий Харин, 47-летний житель Каменска-Уральского.

Дмитрий Харин был родом из этого города, здесь же он получил образование гидрометаллурга, сообщили в городской администрации. Он трудился на градообразующем предприятии до 28 сентября 2022 года. В этот день он отправился на СВО.

Фото: Администрация Каменска-Уральского

За свою службу он был отмечен Благодарственным письмом от командира бригады, направленного губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Дмитрий Харин погиб в середине октября прошлого года в ходе боевых действий под городом Красногоровка в ДНР от множественных ранений.

Администрация города выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего, а также всем, кто помнит и уважает его вклад как настоящего патриота. Похоронили бойца на Ивановском кладбище.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб боксер из Каменска-Уральского.

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