Гидрометаллург из Каменска-Уральского погиб на СВО

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Дмитрий Харин был родом из этого города, здесь же он получил образование гидрометаллурга, сообщили в городской администрации. Он трудился на градообразующем предприятии до 28 сентября 2022 года. В этот день он отправился на СВО.
За свою службу он был отмечен Благодарственным письмом от командира бригады, направленного губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Дмитрий Харин погиб в середине октября прошлого года в ходе боевых действий под городом Красногоровка в ДНР от множественных ранений.
Администрация города выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего, а также всем, кто помнит и уважает его вклад как настоящего патриота. Похоронили бойца на Ивановском кладбище.
Ранее сообщалось, что на СВО погиб боксер из Каменска-Уральского.