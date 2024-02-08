Главк МВД проверит ГИБДД в Сухом Логу после избиения подростка

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Известно, что во время дежурства двое инспекторов увидели 16-летних школьников, которые гуляли поздним вечером без взрослых. Молодые люди стали ругаться и попытались сбежать, пишет Ура.ру.
Одного из подростков инспекторы настигли около дома. Другой успел забежать в подъезд. После этого, по словам юноши, они повезли его за город и нанесли удары по голове. Его мать обратилась в полицию.
При этом сами сотрудники ГИБДД утверждают, что привели его домой. В связи с этим из областного МВД прибудут сотрудники с проверкой. Если факт нападения подтвердится, инспекторов могут уволить и возбудить на них уголовное дело.
Напомним, в Тюмени мужчины избили троих подростков за то, что им не понравился значок на шапке одного из школьников. В полиции возбуждено уголовное дело.