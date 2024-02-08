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В автоинспекции Сухого Лога проведут проверку после избиения подростка

Главк МВД проверит ГИБДД в Сухом Логу после избиения подростка

8 февраля 2024, 11:47
Фото: 1MI

В автоинспекции Сухого Лога проведут проверку после избиения подростка

В Сухом Логу проверят местную автоинспекцию после заявления о том, что сотрудники ГИБДД избили 16-летнего подростка. Инцидент произошел 7 февраля 2024 года.

Известно, что во время дежурства двое инспекторов увидели 16-летних школьников, которые гуляли поздним вечером без взрослых. Молодые люди стали ругаться и попытались сбежать, пишет Ура.ру.

Одного из подростков инспекторы настигли около дома. Другой успел забежать в подъезд. После этого, по словам юноши, они повезли его за город и нанесли удары по голове. Его мать обратилась в полицию.

При этом сами сотрудники ГИБДД утверждают, что привели его домой. В связи с этим из областного МВД прибудут сотрудники с проверкой. Если факт нападения подтвердится, инспекторов могут уволить и возбудить на них уголовное дело.

Напомним, в Тюмени мужчины избили троих подростков за то, что им не понравился значок на шапке одного из школьников. В полиции возбуждено уголовное дело.

В Нижнем Тагиле мать избивших девочку подростков ответит по двум статьям УК
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