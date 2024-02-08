Известна судьба детей свердловчанки, которая умерла после сообщения о кончине мужа

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Старшей дочке женщины 20 лет. А двум мальчикам девять и пять лет. Их родные не могли взять их под опеку. В военкомате отрицают, что Геннадий (муж Надежды), умер.
К проблеме присоединился депутат госдумы Максим Иванов. Он помог родственникам оперативно получить справку, что муж Надежды пропал без вести. Документ был отнесен в представителям опеки. В настоящий момент мальчики находятся дома под присмотром тети и бабушки, пишет Е1.
Опекунство над ними будет оформлять бабушка ребят. Они останутся жить в той же квартире, где жили с мамой. Родные надеются, что опека — временна мера, и что Геннадий вернется домой.
Напомним, что Надежда получила в мессенджере сообщение о том, что ее муж не вернется со спецоперации, так как погиб. Ее сердце не выдержало, и она умерла. До сих пор нет подтверждения тому, что мужчина мертв.