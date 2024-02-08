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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Бабушка усыновит детей погибшей от СМС жительницы Свердловской области

Известна судьба детей свердловчанки, которая умерла после сообщения о кончине мужа

8 февраля 2024, 10:56
Фото: 1MI

Бабушка усыновит детей погибшей от СМС жительницы Свердловской области

Стало известно, что будет дальше с детьми 42-летней Надежды из Свердловской области, которая скончалась после того, как получила сообщение о кончине своего супруга на СВО.

Старшей дочке женщины 20 лет. А двум мальчикам девять и пять лет. Их родные не могли взять их под опеку. В военкомате отрицают, что Геннадий (муж Надежды), умер.

К проблеме присоединился депутат госдумы Максим Иванов. Он помог родственникам оперативно получить справку, что муж Надежды пропал без вести. Документ был отнесен в представителям опеки. В настоящий момент мальчики находятся дома под присмотром тети и бабушки, пишет Е1.

Опекунство над ними будет оформлять бабушка ребят. Они останутся жить в той же квартире, где жили с мамой. Родные надеются, что опека — временна мера, и что Геннадий вернется домой.

Напомним, что Надежда получила в мессенджере сообщение о том, что ее муж не вернется со спецоперации, так как погиб. Ее сердце не выдержало, и она умерла. До сих пор нет подтверждения тому, что мужчина мертв.

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#Дети#Свердловская область#Смерть#Квартира#Бабушка#Опека#Органы опеки#Мессенджер#Екатеринбург#Максим Иванов#Дарья Сорокина
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