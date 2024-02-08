Известна судьба детей свердловчанки, которая умерла после сообщения о кончине мужа

Опекунство над ними будет оформлять бабушка ребят. Они останутся жить в той же квартире, где жили с мамой. Родные надеются, что опека — временна мера, и что Геннадий вернется домой.



Напомним, что Надежда получила в мессенджере сообщение о том, что ее муж не вернется со спецоперации, так как погиб. Ее сердце не выдержало, и она умерла. До сих пор нет подтверждения тому, что мужчина мертв.