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Лыжники из Нижнего Тагила заняли 2 место на Первенстве России

Лыжники из Нижнего Тагила завоевали 2 место на Первенстве РФ по прыжкам с трамплина

8 февраля 2024, 06:48
Фото: СШОР «Аист»

Лыжники из Нижнего Тагила заняли 2 место на Первенстве России

Спортсмены из Спортивной школы олимпийского резерва «Аист» продемонстрировали впечатляющие результаты, участвуя в командных состязаниях на Первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юношей и девушек.

Состязания, завершившиеся 4 февраля в Нижнем Тагиле, принесли команде «Аист» серебро в юношеской группе.

Группа молодых лыжников из региона, включая Семена Тюстина, Семена Федюшина, Александра Пушкина и Игнатия Мухина, продемонстрировала выдающуюся командную работу, что позволило им занять второе место. Всем ребятам 15-17 лет, сообщили в спортшколе.

На индивидуальном турнире, прошедшем 2 февраля, спортсмены «Аиста» также показали высокий уровень мастерства. Игнатий Мухин занял четвертое место, Семен Федюшин — восьмое, а Александр Пушкин — десятое. Спортсменка Ева Лавская показала отличный результат, став девятой среди девушек.

Свердловские спасатели показали отличный результат в лыжных гонках на соревнованиях в УрФО.

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