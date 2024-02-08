Лыжники из Нижнего Тагила завоевали 2 место на Первенстве РФ по прыжкам с трамплина

Лыжники из Нижнего Тагила заняли 2 место на Первенстве России

Спортсмены из Спортивной школы олимпийского резерва «Аист» продемонстрировали впечатляющие результаты, участвуя в командных состязаниях на Первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юношей и девушек.