Лыжники из Нижнего Тагила завоевали 2 место на Первенстве РФ по прыжкам с трамплина

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Published Сегодня, 06:48
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Состязания, завершившиеся 4 февраля в Нижнем Тагиле, принесли команде «Аист» серебро в юношеской группе.
Группа молодых лыжников из региона, включая Семена Тюстина, Семена Федюшина, Александра Пушкина и Игнатия Мухина, продемонстрировала выдающуюся командную работу, что позволило им занять второе место. Всем ребятам 15-17 лет, сообщили в спортшколе.
На индивидуальном турнире, прошедшем 2 февраля, спортсмены «Аиста» также показали высокий уровень мастерства. Игнатий Мухин занял четвертое место, Семен Федюшин — восьмое, а Александр Пушкин — десятое. Спортсменка Ева Лавская показала отличный результат, став девятой среди девушек.
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