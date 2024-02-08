tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Мальчик провалился под лед в Екатеринбурге

Мальчик в Екатеринбурге чуть не утонул на пруду

8 февраля 2024, 10:32
Фото: 1MI

Мальчик провалился под лед в Екатеринбурге

Третьеклассник чуть не утонул после того, как он упал под лед в Академическом районе Екатеринбурга.

Ребенка спасли люди, которые проходили мимо и заметили, что мальчик провалился под лед, пишет Е1.

Подробности происшествия, каким образом школьник оказался на льду, неизвестны.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге мальчик, гулявший с мамой, упал под лед в Преображенском парке неподалеку от катка. По словам его мамы, она отвлеклась на телефон и не заметила, как сын в это время вышел на лед.

Самостоятельно вытащить его из воды женщина не смогла. Ей помогли спасти его случайные прохожие, заметившие происходящее на пруду.

Сотрудники МЧС Свердловской области напоминают жителям об опасности выхода на лед
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчик в Краснотурьинске чуть не утонул на прудуШкольника в Тюмени избили мужчины из-за кадетской звезды на шапкеБастрыкин заинтересовался делом о сбитом мальчике в Первоуральске
#Происшествия#Дети#Лед#Пострадавший#ЧП#Пруд#Мальчик#Прохожие#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Провалился#Инцидент#Выход на лед
Подпишитесь
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
Вчера, 13:48
Убийства, грабежи и тяжелые телесные: в Нижнем Тагиле активизировались рецидивисты
Вчера, 14:07
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:33
Заявил о приступе эпилепсии. Виновник пьяного ДТП в Тагиле не признает свою вину
Вчера, 03:32
Визит Путина вызвал бурные обсуждения в Свердловской области
Сегодня, 08:33
Началось строительство водной станции «Южная» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:12