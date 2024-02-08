Мальчик в Екатеринбурге чуть не утонул на пруду

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Ребенка спасли люди, которые проходили мимо и заметили, что мальчик провалился под лед, пишет Е1.
Подробности происшествия, каким образом школьник оказался на льду, неизвестны.
Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге мальчик, гулявший с мамой, упал под лед в Преображенском парке неподалеку от катка. По словам его мамы, она отвлеклась на телефон и не заметила, как сын в это время вышел на лед.
Самостоятельно вытащить его из воды женщина не смогла. Ей помогли спасти его случайные прохожие, заметившие происходящее на пруду.