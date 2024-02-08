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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Митрополит Екатеринбургский высказал версию об управлении людьми через вакцины

Митрополит Екатеринбургский рассказал, как «искуситель» управляет людьми

8 февраля 2024, 08:05
Фото: 1MI

Митрополит Екатеринбургский высказал версию об управлении людьми через вакцины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг высказался, что некий «искуситель» якобы выстраивает систему человеческого сообщества таким образом, чтобы они ему поклонялись при помощи обрядов.

В качестве примеров этих обрядов он назвал ношение масок, регистрацию в соцсетях, вакцинирование. Таким образом Кульберг высказался во время эфира на телеканале «Спас».

По его словам, если человек хочет жить, он вынужден выполнять некие обряды. Например, носить определенную одежду, маски, а также «слушаться некоего голоса», — сказал Кульберг.

Он считает, что «искуситель» посредством общества выстраивает систему управления всеми гражданами. Он подчеркнул, что это делает именно «искуситель», а не Бог. Его цель — заставить отказаться от ценностей, которые считаются традиционными.

Кульберг считается, что делается это на профессиональном уровне. В пример он привел военные конфликты и теракт, которые состоялись 11 сентября.

Ранее бизнесмены высказались о недобросовестной конкуренции самозанятых в Нижнем Тагиле.

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#Общество#Теракт#Екатеринбург#Традиционные ценности#Маски#Дарья Сорокина
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