Мужчина ограбил банк в центре Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Возбуждено уголовное дело по статье за разбой, об этом сообщили в полиции.
Теперь мужчина может сесть в колонию на срок до десяти лет. Известно, что 7 февраля жителей дома, в котором расположен банк, опросили.
Напомним, что злоумышленник, предположительно с пистолетом, ворвался в банк 7 февраля перед его закрытием. Он сумел похитить более около миллиона рублей. Сотрудники не пострадали.
Напомним, что ранее грабитель ворвался в супермаркет. Это произошло 25 января. Злоумышленника удалось обезвредить.