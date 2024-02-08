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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:42

Возбуждено уголовное дело после ограбления банка в Екатеринбурге

Мужчина ограбил банк в центре Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело

8 февраля 2024, 09:40
Фото: 1MI

Возбуждено уголовное дело после ограбления банка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина ограбил отделение банка, расположенное на улице Малышева, 75. Это «Металлинвестбанк».

Возбуждено уголовное дело по статье за разбой, об этом сообщили в полиции.

Теперь мужчина может сесть в колонию на срок до десяти лет. Известно, что 7 февраля жителей дома, в котором расположен банк, опросили.

Напомним, что злоумышленник, предположительно с пистолетом, ворвался в банк 7 февраля перед его закрытием. Он сумел похитить более около миллиона рублей. Сотрудники не пострадали.

Напомним, что ранее грабитель ворвался в супермаркет. Это произошло 25 января. Злоумышленника удалось обезвредить.

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