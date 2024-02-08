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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:24

Неизвестный ограбил банк в Екатеринбурге

На отделение банка в Екатеринбурге неизвестный совершил налет

8 февраля 2024, 04:24
Фото: 1MI

Неизвестный ограбил банк в Екатеринбурге

Неизвестный совершил ограбление в «Металлинвестбанке» в Екатеринбурге. Происшествие случилось на улице Малышева 7 февраля 2024 года.

Известно, что грабитель ворвался в банк незадолго до окончания рабочего дня. При этом у него в руках было оружие, похожее на пистолет, рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Налетчик забрал с собой менее миллиона рублей. Пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают сотрудников банковского отделения и жителей микрорайона, чтобы составить портрет злоумышленника.

Напомним, 25 января 2024 года в Екатеринбурге вооруженный мужчина ворвался в супермаркет с намерением ограбить торговую точку. Однако сотрудникам и одному из посетителей удалось его обезвредить, после чего неизвестный убежал.

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