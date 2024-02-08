На отделение банка в Екатеринбурге неизвестный совершил налет

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Известно, что грабитель ворвался в банк незадолго до окончания рабочего дня. При этом у него в руках было оружие, похожее на пистолет, рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Налетчик забрал с собой менее миллиона рублей. Пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают сотрудников банковского отделения и жителей микрорайона, чтобы составить портрет злоумышленника.
Напомним, 25 января 2024 года в Екатеринбурге вооруженный мужчина ворвался в супермаркет с намерением ограбить торговую точку. Однако сотрудникам и одному из посетителей удалось его обезвредить, после чего неизвестный убежал.