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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Свердловской области

На СВО погиб гидрометаллург из Каменска-Уральского

8 февраля 2024, 10:57
Фото: 1MI

В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Свердловской области

В Каменске-Уральском простились с 47-летним Дмитрием Хариным, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

В Аллее Славы в Каменске-Уральском прошла церемония прощания с погибшим в боевых действиях на Украине бойцом Дмитрием Хариным. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет «КП — Екатеринбург».

47-летний боец погиб в ДНР в сражении за Красногоровку еще в октябре 2023 года. Он получил множественные осколочные ранения. В зону боевых действий он отправился в сентябре 2022 года.

По гражданской профессии Дмитрий Харин был гидрометаллургом.

Командир бригады, где служил уральский военный, направил в адрес губернатора региона письмо с благодарностями.

На днях в Каменск-Уральском также прощались со спортсменом-боксером, который не вернулся с Украины.

#Каменск-Уральский#Гибель#Благодарность#Похороны#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
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