На СВО погиб гидрометаллург из Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Аллее Славы в Каменске-Уральском прошла церемония прощания с погибшим в боевых действиях на Украине бойцом Дмитрием Хариным. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет «КП — Екатеринбург».
47-летний боец погиб в ДНР в сражении за Красногоровку еще в октябре 2023 года. Он получил множественные осколочные ранения. В зону боевых действий он отправился в сентябре 2022 года.
По гражданской профессии Дмитрий Харин был гидрометаллургом.
Командир бригады, где служил уральский военный, направил в адрес губернатора региона письмо с благодарностями.
На днях в Каменск-Уральском также прощались со спортсменом-боксером, который не вернулся с Украины.