Началось строительство водной станции «Южная» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Во время разработки проекта эксперты провели множество различных исследований и анализов. На основе имеющихся данных о водном составе в Черноисточинском водохранилище были определены схема очистки и необходимое оборудование, рассказал глава проектов водоотведения и водоснабжения Матвей Хамидов.
На станции также хорошо работает автоматизация процессов. При данном уровне можно будет наблюдать за технологией водной очистки, а также за состоянием систем, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Срок реализации данного проекта, согласно договору, составляет чуть более 32 месяцев. Об этом сообщил руководитель филиала Уральской энергостройкомпании Кирилл Полищук.
Напомним, летом 2023 года в Нижнем Тагиле рабочие очищали дно Черноисточинского водохранилища. Данные работы были завершены осенью 2023 года.