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В Нижнем Тагиле стартовало строительство станции «Южная»

Началось строительство водной станции «Южная» в Нижнем Тагиле

8 февраля 2024, 07:12
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле стартовало строительство станции «Южная»

Строительство станции водоподготовки «Южная» стартовало в Нижнем Тагиле. Стоимость работ превысила семь миллиардов рублей.

Во время разработки проекта эксперты провели множество различных исследований и анализов. На основе имеющихся данных о водном составе в Черноисточинском водохранилище были определены схема очистки и необходимое оборудование, рассказал глава проектов водоотведения и водоснабжения Матвей Хамидов.

На станции также хорошо работает автоматизация процессов. При данном уровне можно будет наблюдать за технологией водной очистки, а также за состоянием систем, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Срок реализации данного проекта, согласно договору, составляет чуть более 32 месяцев. Об этом сообщил руководитель филиала Уральской энергостройкомпании Кирилл Полищук.

Напомним, летом 2023 года в Нижнем Тагиле рабочие очищали дно Черноисточинского водохранилища. Данные работы были завершены осенью 2023 года.

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