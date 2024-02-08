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Автобус в Нижнем Тагиле протаранил трамвай

Не заметил: автобус влетел в трамвай в Нижнем Тагиле

8 февраля 2024, 03:19
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Автобус в Нижнем Тагиле протаранил трамвай

Пассажирский автобус врезался в трамвай в Нижнем Тагиле. ДТП случилось 7 февраля 2024 года.

Пустой трамвай ехал после рейса в депо. В какой-то момент в него влетел автобус, в котором ехало несколько пассажиров. Один из них повредил бровь о поручень, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

По словам водителя общественного транспорта, он не увидел едущий впереди трамвай. Водитель трамвая вызвала сотрудников автоинспекции. Сейчас они устанавливают обстоятельства ЧП. Известно, что пострадавшему не понадобилась госпитализация в больницу.

Напомним, 7 февраля 2024 года в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля. В аварии пострадала 11-летняя девочка, которая ехала в одной из машин.

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