Не заметил: автобус влетел в трамвай в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Пустой трамвай ехал после рейса в депо. В какой-то момент в него влетел автобус, в котором ехало несколько пассажиров. Один из них повредил бровь о поручень, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам водителя общественного транспорта, он не увидел едущий впереди трамвай. Водитель трамвая вызвала сотрудников автоинспекции. Сейчас они устанавливают обстоятельства ЧП. Известно, что пострадавшему не понадобилась госпитализация в больницу.
Напомним, 7 февраля 2024 года в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля. В аварии пострадала 11-летняя девочка, которая ехала в одной из машин.