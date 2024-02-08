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В Нижнем Тагиле за 56 миллионов снесут недостроенную многопрофильную больницу

Недостроенную детскую многопрофильную больницу снесут в Нижнем Тагиле

8 февраля 2024, 16:00
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле за 56 миллионов снесут недостроенную многопрофильную больницу

В Нижнем Тагиле объявлена закупка на демонтаж недостроенного здания детской многопрофильной больницы на Черноисточинском шоссе, 83. Максимальная цена тендера составляет 56 миллионов рублей.

Согласно документации, начать работы подрядчик должен после заключения контракта и окончить их не позднее 30 августа 2024 года. Общая площадь незавершенного строительства составляет более 25 тысяч квадратных метров.

Под снос пойдут недостроенные здания самой больницы, гаража, трансформаторной подстанции, а также подпорная стенка. По оценке специалистов, они готовы лишь на 68%. Затем котлован будет засыплен, а строительный мусор вывезен с площадки.

При работе необходимо обеспечить безопасность труда сотрудников подрядной организации, а также окружающей среды и жителей Нижнего Тагила. Заявки от организаций, желающих участвовать в тендере, принимаются до 15 февраля.

Строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле заморозили из-за недостатка финансирования. Однако недострой обнесли забором и даже выделили на его охрану полмиллиона рублей.

Сейчас для строительства такого медучреждения выделен другой участок. Средства на это попросил у президента Владимира Путина губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава государства отдал поручение Минздраву РФ помочь с этим вопросом. Мэр Нижнего Тагила презентовал эскиз.

Для детского многопрофильного центра в Нижнем Тагиле выделили земельный участок
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