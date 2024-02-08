Недостроенную детскую многопрофильную больницу снесут в Нижнем Тагиле

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Согласно документации, начать работы подрядчик должен после заключения контракта и окончить их не позднее 30 августа 2024 года. Общая площадь незавершенного строительства составляет более 25 тысяч квадратных метров.
Под снос пойдут недостроенные здания самой больницы, гаража, трансформаторной подстанции, а также подпорная стенка. По оценке специалистов, они готовы лишь на 68%. Затем котлован будет засыплен, а строительный мусор вывезен с площадки.
При работе необходимо обеспечить безопасность труда сотрудников подрядной организации, а также окружающей среды и жителей Нижнего Тагила. Заявки от организаций, желающих участвовать в тендере, принимаются до 15 февраля.
Строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле заморозили из-за недостатка финансирования. Однако недострой обнесли забором и даже выделили на его охрану полмиллиона рублей.
Сейчас для строительства такого медучреждения выделен другой участок. Средства на это попросил у президента Владимира Путина губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава государства отдал поручение Минздраву РФ помочь с этим вопросом. Мэр Нижнего Тагила презентовал эскиз.