Неизвестные похитили водителя и пассажиров автомобиля в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:46
Из трех автомобилей на перекрестке вышли мужчины, которые вытащили из «Жигулей» водителя, а также пассажиров, ехавших вместе с ним, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Неизвестные уложили их на землю и обыскали, а затем затолкали в одну из машин и уехали. В полицию сведения о данном происшествии не поступали.
Напомним, 3 февраля 2024 года в Екатеринбурге мужчина насильно затащил девушку в автомобиль и уехал с ней, выбросив ее телефон. По словам мужчины, девушка является его женой и в тот день они якобы поссорились.