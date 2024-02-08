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Неизвестные уложили водителя и пассажиров в Екатеринбурге лицом в асфальт

Неизвестные похитили водителя и пассажиров автомобиля в Екатеринбурге

8 февраля 2024, 03:46
Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Неизвестные уложили водителя и пассажиров в Екатеринбурге лицом в асфальт

Группа неизвестных мужчин в Екатеринбурге похитила водителя машины «Жигули» и его пассажиров. Инцидент произошел на перекрестке Белинского — Большакова 7 февраля 2024 года.

Из трех автомобилей на перекрестке вышли мужчины, которые вытащили из «Жигулей» водителя, а также пассажиров, ехавших вместе с ним, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Неизвестные уложили их на землю и обыскали, а затем затолкали в одну из машин и уехали. В полицию сведения о данном происшествии не поступали.

Напомним, 3 февраля 2024 года в Екатеринбурге мужчина насильно затащил девушку в автомобиль и уехал с ней, выбросив ее телефон. По словам мужчины, девушка является его женой и в тот день они якобы поссорились.

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