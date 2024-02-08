Ничего не осталось: в Кушве 42-летнего мужчину разрубило на части глиномешалкой

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Трагедия произошла в цеху по производству керамзита, ее расследованием занимается Следственный комитет, пишет «КП — Екатеринбург».
Как рассказали коллеги погибшего рабочего, которые стали очевидцами происшествия, он попал между двумя валами работающей глиномешалки. Машина буквально изрубила тело 42-летнего мужчины, осталась только его обувь.
Следователи проверят в рамках уголовного дела, имело ли место нарушение охраны труда на предприятии, и проводился ли надлежащий инструктаж по технике безопасности.
Ранее в Березовском прямо на рабочем месте скончался сотрудник городского механического завода.