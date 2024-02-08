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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

В Кушве рабочего на керамзитовом заводе затянуло в глиномешалку

Ничего не осталось: в Кушве 42-летнего мужчину разрубило на части глиномешалкой

8 февраля 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney

В Кушве рабочего на керамзитовом заводе затянуло в глиномешалку

Дозировщик, который трудился на одном из предприятий Кушвы, попал между двумя валами машины и погиб на месте.

Трагедия произошла в цеху по производству керамзита, ее расследованием занимается Следственный комитет, пишет «КП — Екатеринбург».

Как рассказали коллеги погибшего рабочего, которые стали очевидцами происшествия, он попал между двумя валами работающей глиномешалки. Машина буквально изрубила тело 42-летнего мужчины, осталась только его обувь.

Следователи проверят в рамках уголовного дела, имело ли место нарушение охраны труда на предприятии, и проводился ли надлежащий инструктаж по технике безопасности.

Ранее в Березовском прямо на рабочем месте скончался сотрудник городского механического завода.

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#Происшествия#Кушва#Следственный комитет#Рабочий#Завод#Производство#Гибель человека#Охрана труда#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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