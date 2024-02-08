Обильные снегопады накроют Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В ночное время, а также в первой половине дня осадки в регионе будут идти из-за циклона над областью, а в вечернее время с циклона «Ольга», который надвигается на регион с западной части, рассказал региональный синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Так, в Екатеринбурге прогнозируются снегопад и пасмурность. Днем в городе будет -6… -8 градусов, а ночью уровень температуры станет ниже и будет -7… -9 градусов.
Напомним, 8 февраля 2024 года в Свердловской области из-за обилия снегопадов было решено продлить штормовое предупреждение. Также в регионе возможна гололедица на дорогах.