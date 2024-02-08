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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Снегопады продолжатся в Свердловской области

Обильные снегопады накроют Свердловскую область

8 февраля 2024, 04:42
Фото: 1MI

Снегопады продолжатся в Свердловской области

Снегопады в Свердловской станут идти сильнее. Такая погода ожидается 8 февраля 2024 года.

В ночное время, а также в первой половине дня осадки в регионе будут идти из-за циклона над областью, а в вечернее время с циклона «Ольга», который надвигается на регион с западной части, рассказал региональный синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Так, в Екатеринбурге прогнозируются снегопад и пасмурность. Днем в городе будет -6… -8 градусов, а ночью уровень температуры станет ниже и будет -7… -9 градусов.

Напомним, 8 февраля 2024 года в Свердловской области из-за обилия снегопадов было решено продлить штормовое предупреждение. Также в регионе возможна гололедица на дорогах.

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