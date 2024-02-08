Общественные слушания по проекту шламонакопителя пройдут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Разработчиком проектно-сметной документации является тагильское ООО «Техноспас-строй». Отвечать за проведение общественных будут специалисты из отдела по экологии и природопользованию.
Они должны разместить уведомление о проведении мероприятия и всю документацию по объекту на официальном сайте Нижнего Тагила. Ответственные будут принимать анкеты и актуализировать все замечания и предложения.
В опросном листе необходимо указать свои личные данные, номер телефона и место жительства. Участвующим нужно ответить на несколько вопросов. В частности, насколько проект позволяет в полной мере оценить воздействие шламонакопителя на окружающую среду.