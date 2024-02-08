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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Нижнем Тагиле состоятся слушания по проекту шламонакопителя

Общественные слушания по проекту шламонакопителя пройдут в Нижнем Тагиле

8 февраля 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле состоятся слушания по проекту шламонакопителя

С 14 февраля по 18 марта 2024 года в Нижнем Тагиле в форме опроса пройдут общественные слушания по обсуждению проектно-сметной документации по шламонакопителю токсичных отходов.

Разработчиком проектно-сметной документации является тагильское ООО «Техноспас-строй». Отвечать за проведение общественных будут специалисты из отдела по экологии и природопользованию.

Они должны разместить уведомление о проведении мероприятия и всю документацию по объекту на официальном сайте Нижнего Тагила. Ответственные будут принимать анкеты и актуализировать все замечания и предложения.

В опросном листе необходимо указать свои личные данные, номер телефона и место жительства. Участвующим нужно ответить на несколько вопросов. В частности, насколько проект позволяет в полной мере оценить воздействие шламонакопителя на окружающую среду.

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#Общество#Нижний Тагил#Экология#Администрация#Постановление#Публичные слушания#Слушания#Екатеринбург#Евгения Сафина
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