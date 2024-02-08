Очередей должно стать меньше: в метро Екатеринбурга нашли способ борьбы с давкой

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Рамки металлоискателя на станциях метрополитена необходимо отодвинуть вглубь, чтобы освободить пространство для людей, которые вновь заходят. Также необходимо увеличить количество пропускающих рамок. Такие меры борьбы с очередями обсуждают в руководстве метро Екатеринбурга, пишет E1.ru со ссылкой на свой источник.
Первый способ поможет только частично, так как станции проектировались в советское время, когда такие жесткие меры безопасности не соблюдались.
Второй способ также чреват трудностями, так как в организации попросту не хватает кадров, чтобы поставить инспекторов к каждой рамке. Сейчас, как правило, на станциях работает одна рамка металлоискателя.
Кадровый вопрос надеются решить за счет ранее анонсированного губернатором Евгением Куйвашевым повышения зарплат.
Вице-мэр Екатеринбурга в начале февраля лично проехал на метро утром и потребовал разобраться с очередями.