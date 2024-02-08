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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В екатеринбургском метро нашли способ справиться с давкой в часы пик

Очередей должно стать меньше: в метро Екатеринбурга нашли способ борьбы с давкой

8 февраля 2024, 13:42
Фото: 1MI

В екатеринбургском метро нашли способ справиться с давкой в часы пик

Руководство подземки в Екатеринбурге предлагает простой способ по борьбе с очередями и давкой на входе в часы большой загрузки.

Рамки металлоискателя на станциях метрополитена необходимо отодвинуть вглубь, чтобы освободить пространство для людей, которые вновь заходят. Также необходимо увеличить количество пропускающих рамок. Такие меры борьбы с очередями обсуждают в руководстве метро Екатеринбурга, пишет E1.ru со ссылкой на свой источник.

Первый способ поможет только частично, так как станции проектировались в советское время, когда такие жесткие меры безопасности не соблюдались.

Второй способ также чреват трудностями, так как в организации попросту не хватает кадров, чтобы поставить инспекторов к каждой рамке. Сейчас, как правило, на станциях работает одна рамка металлоискателя.

Кадровый вопрос надеются решить за счет ранее анонсированного губернатором Евгением Куйвашевым повышения зарплат.

Вице-мэр Екатеринбурга в начале февраля лично проехал на метро утром и потребовал разобраться с очередями.

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#Безопасность#Метро#Губернатор#Толпа#Люди#Екатеринбург#Очереди#Металлоискатель#Дарья Бобровицкая
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