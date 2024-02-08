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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Особняк со СПА-центром продается под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом продают роскошный особняк со СПА-центром за 49 млн

8 февраля 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney

Особняк со СПА-центром продается под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом появилось предложение на продажу роскошного особняка с СПА-центром по цене 49 миллионов рублей.

Элитный дом в Березовском имеет общую площадь 316 «квадратов» и предлагает широкий спектр комфортабельных условий для проживания.

Описание объекта от продавца включает в себя четыре спальни, детскую игровую комнату, кинотеатр, просторную кухню, большую гостиную и гараж на два машиноместа. Особое внимание уделено СПА-комплексу, включающему джакузи и зону барбекю.

Дом имеет три этажа: верхний предлагает возможность переделать детскую игровую или мастерскую зону. Второй этаж создан специально для отдыха, он с обустроенными спальнями, постирочной и кинотеатром. На первом этаже расположена гостиная. Также там есть камин для уютных вечеров.

Участок включает в себя не только роскошный дом, но и ухоженную территорию СПА-комплекса, включающего финскую сауну, джакузи, кухню-столовую и зону для барбекю. Задний двор выходит в собственный участок, занимающий 50 соток и оборудованный большим батутом для детей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на продажу выставлены квартиры в исторических домах. Цены в них не низкие.

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