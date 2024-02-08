Под Екатеринбургом продают роскошный особняк со СПА-центром за 49 млн

Дом имеет три этажа: верхний предлагает возможность переделать детскую игровую или мастерскую зону. Второй этаж создан специально для отдыха, он с обустроенными спальнями, постирочной и кинотеатром. На первом этаже расположена гостиная. Также там есть камин для уютных вечеров.