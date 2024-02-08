Под Екатеринбургом продают роскошный особняк со СПА-центром за 49 млн

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Элитный дом в Березовском имеет общую площадь 316 «квадратов» и предлагает широкий спектр комфортабельных условий для проживания.
Описание объекта от продавца включает в себя четыре спальни, детскую игровую комнату, кинотеатр, просторную кухню, большую гостиную и гараж на два машиноместа. Особое внимание уделено СПА-комплексу, включающему джакузи и зону барбекю.
Дом имеет три этажа: верхний предлагает возможность переделать детскую игровую или мастерскую зону. Второй этаж создан специально для отдыха, он с обустроенными спальнями, постирочной и кинотеатром. На первом этаже расположена гостиная. Также там есть камин для уютных вечеров.
Участок включает в себя не только роскошный дом, но и ухоженную территорию СПА-комплекса, включающего финскую сауну, джакузи, кухню-столовую и зону для барбекю. Задний двор выходит в собственный участок, занимающий 50 соток и оборудованный большим батутом для детей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на продажу выставлены квартиры в исторических домах. Цены в них не низкие.