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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Житель Нижнего Тагила содержал в своей квартире наркопритон

Полицейские в Нижнем Тагиле накрыли наркопритон

8 февраля 2024, 09:44
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Житель Нижнего Тагила содержал в своей квартире наркопритон

29-летний житель Нижнего Тагила задержан за организацию и содержание наркопритона в своей квартире.

Полицейские задержали в подъезде подозреваемого двух мужчин, которые при виде правоохранителей сбросили свертки с запрещенным веществом. Также был задержан и сам хозяин квартиры, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В результате экспертизы было установлено, что вещество, обнаруженное в свертках, является мефедроном. Во время осмотра квартиры сотрудники полиции нашли рассыпанный на столе наркотик и свернутую в трубочку денежную купюру.

Известно, что молодой человек снимал квартиру с осени 2023 года для употребления наркотиков. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Организатор наркопритона находится под домашним арестом.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали двух мужчин и женщину за распространение наркотиков. На них возбуждено уголовное дело.

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