Полицейские в Нижнем Тагиле накрыли наркопритон

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Полицейские задержали в подъезде подозреваемого двух мужчин, которые при виде правоохранителей сбросили свертки с запрещенным веществом. Также был задержан и сам хозяин квартиры, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
В результате экспертизы было установлено, что вещество, обнаруженное в свертках, является мефедроном. Во время осмотра квартиры сотрудники полиции нашли рассыпанный на столе наркотик и свернутую в трубочку денежную купюру.
Известно, что молодой человек снимал квартиру с осени 2023 года для употребления наркотиков. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Организатор наркопритона находится под домашним арестом.
Напомним, в Нижнем Тагиле задержали двух мужчин и женщину за распространение наркотиков. На них возбуждено уголовное дело.