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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Снегоуборочная техника работает на улицах Нижнего Тагила круглосуточно

Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно

8 февраля 2024, 15:27
Фото: tagilcity.ru

Снегоуборочная техника работает на улицах Нижнего Тагила круглосуточно

Во время обильных снегопадов в Нижнем Тагиле снегоуборочная техника активно расчищает улицы города. Грейдеры можно встретить в любое время суток, подрядные организации убирают от снега дороги, тротуары во всех районах. За уборку во дворах отвечают управляющие компании.

Аномальные морозы в декабре, бесконечные снегопады в январе и вот он, казалось бы, спасительный февраль. По прогнозам синоптиков, жители области надеялись на потепление. Но, как известно, у погоды свои планы. Циклон «Ольга» не собирается сдавать позиции в Свердловской области.

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Работа по расчистке дорог и тротуаров ведется во всех районах Нижнего Тагила круглые сутки. Дорожным рабочим необходимо провести полный комплекс работ — от расчистки проезжей части до вывоза собранного с дорог снега:

Крепитесь, люди, скоро лето! Чистим треугольники видимости, расчищаем ступени и пешеходные тротуары, бесконечно вывозим снег, — заявляют в МУП «Тагилдорстрой».

Вывоз снега грузовиками — отдельная трудоемкая работа. Снегопады не прекращаются, поэтому нагрузка на технику высока, а объемы вывозимого снега с улиц Нижнего Тагила измеряется тысячами тонн:

Подрядные организации вывозят тысячи тонн снега с улиц города, — отмечают в управлении городским хозяйством.
Уборка снега в Нижнем ТагилеУборка снега в Нижнем Тагиле
Уборка снега в Нижнем ТагилеУборка снега в Нижнем Тагиле
Уборка снега в Нижнем ТагилеУборка снега в Нижнем Тагиле
Уборка снега в Нижнем ТагилеУборка снега в Нижнем Тагиле
Уборка снега в Нижнем ТагилеУборка снега в Нижнем Тагиле
Уборка снега в Нижнем ТагилеУборка снега в Нижнем Тагиле
Уборка снега в Нижнем ТагилеУборка снега в Нижнем Тагиле
Уборка снега в Нижнем ТагилеУборка снега в Нижнем Тагиле
Уборка снега в Нижнем ТагилеУборка снега в Нижнем Тагиле
Уборка снега в Нижнем ТагилеУборка снега в Нижнем Тагиле
Уборка снега в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Работают десятки единиц снегоуборочной техники. Отдельно уделяют внимание расчистке ступеней, тротуаров в пешеходных зонах в каждом районе городе. В целом по Нижнему Тагилу ежедневно работает по несколько десятков единиц техники. 

Этой зимой природа испытывает нас на прочность. Представляю, каково работникам: только убрали снег, завтра выпало ещё столько же. Если бы не справлялись по городу было бы невозможно передвигаться в принципе, только и остается надеяться на то, что погода измениться — написала в одной из городских групп Алена, жительница Нижнего Тагила.
ТагилдорстройТагилдорстрой
ТагилдорстройТагилдорстрой
ТагилдорстройТагилдорстрой
ТагилдорстройТагилдорстрой
Тагилдорстрой
Фото: Архивное фото с сайта «Вконтакте»
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А между тем в Екатеринбурге продолжается мощный циклон со снегом и ветром. По прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится до воскресенья и лишь затем может стать теплее. Власти города призывают жителей быть внимательными и осторожными на дорогах и тротуарах, особенно в условиях снегопада и гололеда. Также рекомендуется не парковать автомобили на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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