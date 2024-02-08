Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно

А между тем в Екатеринбурге продолжается мощный циклон со снегом и ветром. По прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится до воскресенья и лишь затем может стать теплее. Власти города призывают жителей быть внимательными и осторожными на дорогах и тротуарах, особенно в условиях снегопада и гололеда. Также рекомендуется не парковать автомобили на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.