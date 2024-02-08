Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Аномальные морозы в декабре, бесконечные снегопады в январе и вот он, казалось бы, спасительный февраль. По прогнозам синоптиков, жители области надеялись на потепление. Но, как известно, у погоды свои планы. Циклон «Ольга» не собирается сдавать позиции в Свердловской области.
Работа по расчистке дорог и тротуаров ведется во всех районах Нижнего Тагила круглые сутки. Дорожным рабочим необходимо провести полный комплекс работ — от расчистки проезжей части до вывоза собранного с дорог снега:
Крепитесь, люди, скоро лето! Чистим треугольники видимости, расчищаем ступени и пешеходные тротуары, бесконечно вывозим снег, — заявляют в МУП «Тагилдорстрой».
Вывоз снега грузовиками — отдельная трудоемкая работа. Снегопады не прекращаются, поэтому нагрузка на технику высока, а объемы вывозимого снега с улиц Нижнего Тагила измеряется тысячами тонн:
Подрядные организации вывозят тысячи тонн снега с улиц города, — отмечают в управлении городским хозяйством.
Работают десятки единиц снегоуборочной техники. Отдельно уделяют внимание расчистке ступеней, тротуаров в пешеходных зонах в каждом районе городе. В целом по Нижнему Тагилу ежедневно работает по несколько десятков единиц техники.
Этой зимой природа испытывает нас на прочность. Представляю, каково работникам: только убрали снег, завтра выпало ещё столько же. Если бы не справлялись по городу было бы невозможно передвигаться в принципе, только и остается надеяться на то, что погода измениться — написала в одной из городских групп Алена, жительница Нижнего Тагила.
А между тем в Екатеринбурге продолжается мощный циклон со снегом и ветром. По прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится до воскресенья и лишь затем может стать теплее. Власти города призывают жителей быть внимательными и осторожными на дорогах и тротуарах, особенно в условиях снегопада и гололеда. Также рекомендуется не парковать автомобили на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.