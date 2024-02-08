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В Нижнем Тагиле 6 февраля был повышенный уровень загрязнения

Сероводород и оксид азота: 6 февраля Нижний Тагил накрыли вредные выбросы

8 февраля 2024, 14:04

В Нижнем Тагиле 6 февраля был повышенный уровень загрязнения

По итогам замеров за 6 февраля в воздухе Нижнего Тагила были выявлены превышения двух опасных веществ — оксида азота и сероводорода. Загрязнение выявили посты «Уральского УГМС», расположенные на Красном Камне и Вагонке.

Оксид азота в Нижнем Тагиле пост УГМС уловил трижды, и все три раза были в Дзержинском районе на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов. Первый раз концентрация вредного вещества в Тагиле составила 1,05 ПДК. Затем в 11:40 уровень вещества в воздухе был 1,6 ПДК. И позже — с 12:00 до 12:40 часов — содержание вещества в воздухе было превышено и варьировалось от 1,1 до 1,4 ПДК.

Помимо этого, в утренние часы пост УГМС на улице Красная выявил превышение сероводорода, оно составило 1,3 ПДК.

В эти дни жители Нижнего Тагила активно жаловались на едкий запах выбросов, в частности, в Алтайском микрорайоне, а также на Тагилстрое. 7 февраля газоанализатор TagilCity.ru выявил содержание в воздухе на вокзале диоксида азоты и диоксида серы, но без превышений.

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