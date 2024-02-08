Сероводород и оксид азота: 6 февраля Нижний Тагил накрыли вредные выбросы

Оксид азота в Нижнем Тагиле пост УГМС уловил трижды, и все три раза были в Дзержинском районе на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов. Первый раз концентрация вредного вещества в Тагиле составила 1,05 ПДК. Затем в 11:40 уровень вещества в воздухе был 1,6 ПДК. И позже — с 12:00 до 12:40 часов — содержание вещества в воздухе было превышено и варьировалось от 1,1 до 1,4 ПДК.