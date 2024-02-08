Школьника в Тюмени избили мужчины из-за кадетской звезды на шапке

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
По словам мамы пострадавшего школьника, в соседнем подъезде находится пивная, около нее находились неизвестные мужчины, которые набросились на него. Известно, что они перепутали кадетскую звезду с красноармейским знаком, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Кроме того, во время нападения пострадали и друзья подростка, которые в этот момент были с ним рядом. После инцидента в полиции возбудили уголовное дело. Сейчас агрессивных горожан ищут.
Напомним, в Курганской области школьницу избила ее сверстница за то, что она оставила негативный комментарий под ее фотографией в соцсети.