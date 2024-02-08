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Жители Тюмени напали на подростка из-за значка на его шапке

Школьника в Тюмени избили мужчины из-за кадетской звезды на шапке

8 февраля 2024, 06:01
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»

Жители Тюмени напали на подростка из-за значка на его шапке

В Тюмени компания мужчин набросилась на 16-летнего подростка в подъезде жилого дома.

По словам мамы пострадавшего школьника, в соседнем подъезде находится пивная, около нее находились неизвестные мужчины, которые набросились на него. Известно, что они перепутали кадетскую звезду с красноармейским знаком, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

Кроме того, во время нападения пострадали и друзья подростка, которые в этот момент были с ним рядом. После инцидента в полиции возбудили уголовное дело. Сейчас агрессивных горожан ищут.

Напомним, в Курганской области школьницу избила ее сверстница за то, что она оставила негативный комментарий под ее фотографией в соцсети.

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