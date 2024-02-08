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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Нижнем Тагиле создают силы гражданской обороны

Силы гражданской обороны появятся в Нижнем Тагиле

8 февраля 2024, 12:24
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле создают силы гражданской обороны

В Нижнем Тагиле утверждено положение о создании сил гражданской обороны. Постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.

Согласно документации, утвержден перечень тех лиц, которые будут обеспечивать выполнение мероприятий по гражданской обороне в Нижнем Тагиле. Они будут работать в нескольких направлениях: обеспечивать связь, пожарную безопасность, медицину, энергетику, продовольствие и защиту культурных ценностей для горожан.

Кроме того, в Нижнем Тагиле будут созданы и нештатные формирования. В их компетенцию будет входить, например, санитарная обработка техники, населения, зданий и обеззараживание территорий. Также они будут восстанавливать поврежденные защитные сооружения и поддерживать порядок.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Нижнем Тагиле был разработан план действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций. На это было выделено из бюджета города 260 тысяч рублей.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Безопасность#Постановление#Гражданская оборона#Екатеринбург#Евгения Сафина
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