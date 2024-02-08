Силы гражданской обороны появятся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Согласно документации, утвержден перечень тех лиц, которые будут обеспечивать выполнение мероприятий по гражданской обороне в Нижнем Тагиле. Они будут работать в нескольких направлениях: обеспечивать связь, пожарную безопасность, медицину, энергетику, продовольствие и защиту культурных ценностей для горожан.
Кроме того, в Нижнем Тагиле будут созданы и нештатные формирования. В их компетенцию будет входить, например, санитарная обработка техники, населения, зданий и обеззараживание территорий. Также они будут восстанавливать поврежденные защитные сооружения и поддерживать порядок.
Ранее стало известно, что в 2023 году в Нижнем Тагиле был разработан план действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций. На это было выделено из бюджета города 260 тысяч рублей.