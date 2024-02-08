Силы гражданской обороны появятся в Нижнем Тагиле

Кроме того, в Нижнем Тагиле будут созданы и нештатные формирования. В их компетенцию будет входить, например, санитарная обработка техники, населения, зданий и обеззараживание территорий. Также они будут восстанавливать поврежденные защитные сооружения и поддерживать порядок.