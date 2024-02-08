Составлен типичный портрет жертвы мошенника. И это не пенсионер

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В 2023 году четверть россиян пострадала от аферистов, 10% из них понесли финансовые потери, пишут «Новые известия».
Сотрудники Центробанка опросили россиян, пострадавших от мошенников и выяснили, что портрет обманутого выглядит так: это женщина в возрасте 25-44 лет со средним уровнем дохода, образованием и постоянной работой.
Отмечается, что, в основном, пострадавшие сами сообщали незнакомцам данные своих карт, пароли и прочие данные. Также в последнее время стало больше случаев мошенничества в мессенджерах.
Ранее пенсионерка в Екатеринбурге отдала «финансовому коучу» 3 млн рублей.