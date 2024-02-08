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Published Сегодня, 08:57

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ЦБ составил портрет типичной жертвы мошенников

Составлен типичный портрет жертвы мошенника. И это не пенсионер

8 февраля 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney

ЦБ составил портрет типичной жертвы мошенников

В Центральном банке РФ составили потрет типичной жертвы телефонных аферистов. На удивление, это не портрет пожилого человека.

В 2023 году четверть россиян пострадала от аферистов, 10% из них понесли финансовые потери, пишут «Новые известия».

Сотрудники Центробанка опросили россиян, пострадавших от мошенников и выяснили, что портрет обманутого выглядит так: это женщина в возрасте 25-44 лет со средним уровнем дохода, образованием и постоянной работой.

Отмечается, что, в основном, пострадавшие сами сообщали незнакомцам данные своих карт, пароли и прочие данные. Также в последнее время стало больше случаев мошенничества в мессенджерах.

Ранее пенсионерка в Екатеринбурге отдала «финансовому коучу» 3 млн рублей.

Житель Екатеринбурга «развел» мошенников на деньги
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#Общество#Деньги#Мессенджеры#Мошенники#Опрос#Мошенник#Россияне#Жертва#Екатеринбург#Аферисты#Дарья Сорокина#2023 год#Центральный банк РФ
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