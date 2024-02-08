Стало известно, кем была погибшая в страшной аварии под Кировградом

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
На подъезде к Кировграду автомобиль марки ВАЗ-2112, двигаясь с высокой скоростью, столкнулся с грузовиком, что привело к гибели 28-летней водителя, пишет Е1.
Погибшую звали Екатерина. Она находилась в положении на момент аварии. Трагический инцидент оставил троих маленьких сыновей без матери.
Муж погибшей, Александр, поделился новостью о потере в социальных сетях, выражая глубокую скорбь.
Сегодня ушла из жизни моя любимая жена и еще не родившийся ребенок. Я навсегда буду помнить вас, мои дорогие, — написал Александр.
Ранее автобус влетел в трамвай в Нижнем Тагиле. Это произошло 7 февраля.