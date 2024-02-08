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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Беременная мать троих детей погибла в аварии под Кировградом

Стало известно, кем была погибшая в страшной аварии под Кировградом

8 февраля 2024, 07:06
Фото: 1MI

Беременная мать троих детей погибла в аварии под Кировградом

Вчера днем, 7 февраля, на автотрассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло трагическое ДТП с летальным исходом. В результате погибла 28-летняя многодетная мать. Она была в положении.

На подъезде к Кировграду автомобиль марки ВАЗ-2112, двигаясь с высокой скоростью, столкнулся с грузовиком, что привело к гибели 28-летней водителя, пишет Е1.

Фото: Соцсети

Погибшую звали Екатерина. Она находилась в положении на момент аварии. Трагический инцидент оставил троих маленьких сыновей без матери.

Муж погибшей, Александр, поделился новостью о потере в социальных сетях, выражая глубокую скорбь.

Сегодня ушла из жизни моя любимая жена и еще не родившийся ребенок. Я навсегда буду помнить вас, мои дорогие, — написал Александр.

Ранее автобус влетел в трамвай в Нижнем Тагиле. Это произошло 7 февраля.

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