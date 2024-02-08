Стало известно, кем была погибшая в страшной аварии под Кировградом

Беременная мать троих детей погибла в аварии под Кировградом

Вчера днем, 7 февраля, на автотрассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло трагическое ДТП с летальным исходом. В результате погибла 28-летняя многодетная мать. Она была в положении.