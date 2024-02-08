Стать гражданином: как беспроблемно получить паспорт в 14 лет

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Есть два способа получения паспорта в возрасте 14 лет. Первый вариант — обратиться в МФЦ, второй вариант — обратиться напрямую в отделение МВД, куда можно записаться через Госуслуги. Сделать это можно хоть на следующий день по достижении возраста.
В общем-то с получением паспортом было все просто. Родитель может вообще не участвовать, но я его записала в МФЦ. Мы пришли на следующий день, подали заявление на паспорт, образец дали там же, сын подписал, сразу же придумал себе подпись, — поделилась с TagilCity.ru тагильчанка Анна.
Во сколько лет меняют паспорт?
Документ меняют в 45 лет. Также в иных случаях замена паспорта производится по смене фамилии, потере или порче главного документа.
Чтобы подростку и его родителям не получить штраф за паспорт, а вернее его отсутствие у ребенка, нужно оформить документ в 90-дневный срок после дня рождения. Если пройдет более 90 дней, то придется платить штраф от 2000 до 3000 рублей в Свердловской области. Чтобы не допустить получения постановления о просрочке, нужно просто соблюсти установленный правилами срок.
Судя по отзывам тагильчан, наиболее удобный способ получения паспорта — подать заявление через МФЦ. Для записи потребуется помощь родители, остальное будущий гражданин РФ может сделать сам. Если не уложились в 90-дневный срок, то получать паспорт нужно через МВД: на приеме сотрудник выпишет вам штраф и даст квитанцию для его оплаты. Затем можно будет подать заявление.
Пропустили срок, когда нужно получать паспорт, затянули. Теперь через МФЦ не получилось записаться, отправили сразу в МВД. Чтобы получить постановление, пришлось сидеть очередь больше трех часов. Лучше не нарушать сроки, чтобы потом не тратить свое время, — поделилась с редакцией Ирина, мама подростка.
Для получения паспорта в 14 лет подростку нужны такие документы:
Госпошлина за получение паспорта в 14 лет составляет 300 рублей.
Если подавать заявление в МФЦ, то позже на приеме вам выдадут квитанцию, по которой можно внести оплату в ближайшем отделении банка, в МВД также вам предоставят реквизиты в самом отделении. Требуется квитанция именно в бумажном виде, поэтому оплатить придется в ближайшем отделении банка. Иногда сотрудники центра помогают в распечатке необходимой квитанции, если произвести оплату через онлайн-приложение в офисах МФЦ.
По информации, размещенной на сайте «Госуслуги», паспорт в 14 лет изготавливается за 5 рабочих дней. В самом МФЦ говорят о трехнедельном ожидании, но в реальности с момента подачи заявления до получения документа, проходит около двух недель.
В день подписания заявления нам дали талон-уведомление, что примерно через три недели паспорт будет готов и можно приходить получать. Но, на самом деле, это все намного быстрее. Где-то, мне кажется, меньше, чем за две недели нам пришла СМС, что паспорт готов. Сын сам уже ходил, получал его. В МФЦ пришел, отдал талон, получил паспорт, расписался, ушел. Все просто, — рассказала о своем опыте получения паспорта для 14-летнего сына тагильчанка Анна.
Теперь у подростка есть свои уникальные серия и номер паспорта.
Офисы МФЦ, где можно довольно быстро подать документы на получение паспорта в 14 лет, располагаются в Нижнем Тагиле по следующим адресам:
Отделение МВД, где принимают документы, располагается по адресу ул. Победы, 43 корпус «а». Запись туда может производиться через Госуслуги, а также в рамках очного приема.
Если приехать в отделение на Победы, 43а к часу открытия, то можно попасть в большую очередь — кто-то хочет подтвердить талон с Госуслуг, кто-то и вовсе без талона пришел. Со временем она рассасывается и пройти можно без долгого ожидания, — поделилась тагильчанка Юлия.