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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Стать гражданином: как беспроблемно получить паспорт в 14 лет

Стать гражданином: как беспроблемно получить паспорт в 14 лет

8 февраля 2024, 11:54
Фото: 1MI
Достижение 14-летнего возраста в России обязывает подростка получить паспорт. Принято считать, что это долгий и трудоемкий процесс. Но как превратить получение российского паспорта в праздник или как минимум интересный квест? Редакция TagilCity.ru изучила вопрос и подготовила несколько советов.

Способы получить паспорт в 14 лет

Есть два способа получения паспорта в возрасте 14 лет. Первый вариант — обратиться в МФЦ, второй вариант — обратиться напрямую в отделение МВД, куда можно записаться через Госуслуги. Сделать это можно хоть на следующий день по достижении возраста.

В общем-то с получением паспортом было все просто. Родитель может вообще не участвовать, но я его записала в МФЦ. Мы пришли на следующий день, подали заявление на паспорт, образец дали там же, сын подписал, сразу же придумал себе подпись, — поделилась с TagilCity.ru тагильчанка Анна.

Во сколько лет меняют паспорт?

Документ меняют в 45 лет. Также в иных случаях замена паспорта производится по смене фамилии, потере или порче главного документа.

Штраф за неполучение паспорта в 14 лет

Чтобы подростку и его родителям не получить штраф за паспорт, а вернее его отсутствие у ребенка, нужно оформить документ в 90-дневный срок после дня рождения. Если пройдет более 90 дней, то придется платить штраф от 2000 до 3000 рублей в Свердловской области. Чтобы не допустить получения постановления о просрочке, нужно просто соблюсти установленный правилами срок.

Судя по отзывам тагильчан, наиболее удобный способ получения паспорта — подать заявление через МФЦ. Для записи потребуется помощь родители, остальное будущий гражданин РФ может сделать сам. Если не уложились в 90-дневный срок, то получать паспорт нужно через МВД: на приеме сотрудник выпишет вам штраф и даст квитанцию для его оплаты. Затем можно будет подать заявление.

Пропустили срок, когда нужно получать паспорт, затянули. Теперь через МФЦ не получилось записаться, отправили сразу в МВД. Чтобы получить постановление, пришлось сидеть очередь больше трех часов. Лучше не нарушать сроки, чтобы потом не тратить свое время, — поделилась с редакцией Ирина, мама подростка.

Документы на паспорт и требования к фото на паспорт

Для получения паспорта в 14 лет подростку нужны такие документы:

  • свидетельство о рождении;
  • документ, удостоверяющий гражданство ребенка (если такой отметки нет на свидетельстве о рождении);
  • два фото на паспорт 3,5×4,5 см (можно черно-белые или цветные);
  • квитанция об оплате госпошлины.

Сколько стоит паспорт, или как оплатить госпошлину за получение российского паспорта?

Госпошлина за получение паспорта в 14 лет составляет 300 рублей.

Если подавать заявление в МФЦ, то позже на приеме вам выдадут квитанцию, по которой можно внести оплату в ближайшем отделении банка, в МВД также вам предоставят реквизиты в самом отделении. Требуется квитанция именно в бумажном виде, поэтому оплатить придется в ближайшем отделении банка. Иногда сотрудники центра помогают в распечатке необходимой квитанции, если произвести оплату через онлайн-приложение в офисах МФЦ.

Срок получения паспорта в 14 лет

По информации, размещенной на сайте «Госуслуги», паспорт в 14 лет изготавливается за 5 рабочих дней. В самом МФЦ говорят о трехнедельном ожидании, но в реальности с момента подачи заявления до получения документа, проходит около двух недель.

В день подписания заявления нам дали талон-уведомление, что примерно через три недели паспорт будет готов и можно приходить получать. Но, на самом деле, это все намного быстрее. Где-то, мне кажется, меньше, чем за две недели нам пришла СМС, что паспорт готов. Сын сам уже ходил, получал его. В МФЦ пришел, отдал талон, получил паспорт, расписался, ушел. Все просто, — рассказала о своем опыте получения паспорта для 14-летнего сына тагильчанка Анна.

Теперь у подростка есть свои уникальные серия и номер паспорта.

Где получить российский паспорт в Нижнем Тагиле?

Офисы МФЦ, где можно довольно быстро подать документы на получение паспорта в 14 лет, располагаются в Нижнем Тагиле по следующим адресам:

  • Ломоносова, 2а, четвертый этаж
  • Металлургов, 46б
  • Вагоностроителей, 64
  • Карла Маркса, 2, в селе Николо-Павловское

Отделение МВД, где принимают документы, располагается по адресу ул. Победы, 43 корпус «а». Запись туда может производиться через Госуслуги, а также в рамках очного приема.

Если приехать в отделение на Победы, 43а к часу открытия, то можно попасть в большую очередь — кто-то хочет подтвердить талон с Госуслуг, кто-то и вовсе без талона пришел. Со временем она рассасывается и пройти можно без долгого ожидания, — поделилась тагильчанка Юлия.
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