Стать гражданином: как беспроблемно получить паспорт в 14 лет

Если подавать заявление в МФЦ, то позже на приеме вам выдадут квитанцию, по которой можно внести оплату в ближайшем отделении банка, в МВД также вам предоставят реквизиты в самом отделении. Требуется квитанция именно в бумажном виде, поэтому оплатить придется в ближайшем отделении банка. Иногда сотрудники центра помогают в распечатке необходимой квитанции, если произвести оплату через онлайн-приложение в офисах МФЦ.