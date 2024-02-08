Светофор перестанет работать в Нижнем Тагиле из-за отключения электричества

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Светофор отключат на перекрестке улиц Красноармейская — Ермака вечером с 23:00 до 24:00. Об этом рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Отключение светофорного объекта состоится в связи с тем, что будет плановое отключение электричества.
Напомним, 31 января 2024 года в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе ввели новый режим работы светофоров для того, чтобы снизить риски возникновения заторов и дорожных аварий.
Так, теперь местные светофоры работают с тремя фазами. Водители отнеслись к нововведению положительно.