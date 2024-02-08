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Светофор временно отключится на Вые в Нижнем Тагиле

Светофор перестанет работать в Нижнем Тагиле из-за отключения электричества

8 февраля 2024, 05:36
Фото: 1MI

Светофор временно отключится на Вые в Нижнем Тагиле

Светофорный объект будет временно отключен в микрорайоне Выя в Нижнем Тагиле 8 февраля 2024 года.

Светофор отключат на перекрестке улиц Красноармейская — Ермака вечером с 23:00 до 24:00. Об этом рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Отключение светофорного объекта состоится в связи с тем, что будет плановое отключение электричества.

Напомним, 31 января 2024 года в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе ввели новый режим работы светофоров для того, чтобы снизить риски возникновения заторов и дорожных аварий.

Так, теперь местные светофоры работают с тремя фазами. Водители отнеслись к нововведению положительно.

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#Общество#Нижний Тагил#Дорога#Город#Электричество#Светофор#Объект#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#ЦОДД#Плановое отключение
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