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Сестры из Грузии ищут в Свердловской области брата, о котором раньше не знали

Три сестры из Грузии ищут брата из Свердловской области, которого никогда не видели

8 февраля 2024, 08:53
Фото: 1MI

Сестры из Грузии ищут в Свердловской области брата, о котором раньше не знали

Внебрачный ребенок их отца проживает где-то на территории Свердловской области, и сестры очень надеются на скорое воссоединение семьи.

Три родные сестры из Грузии, дочери человека по имени Теймураз Поладашвили, объявили в розыск своего единокровного брата, с которым они никогда не встречались. Семейную историю рассказывает издание E1.ru.

Семья Поладашвили живет во Владикавказе в Северной Осетии, куда переехала из Грузии, а брат предположительно может проживать в Свердловской области. Несколько лет назад какой-то мужчина искал Теймураза в его родном селе в Кахетии и наводил справки в городской администрации.

Известно, что Теймураз проходил срочную службу на Урале, а потом несколько лет ездил сюда на заработки. Его жена знала, что у него была в России женщина по имени Рашия, а вот о существовании внебрачного ребенка он и сам мог не знать, так как никогда, даже перед смертью, не упоминал его имя.

Фото: E1.ru

Но сестры хотели бы встретиться с родственником, которому сегодня должно быть около пятидесяти лет. Они уже написали в соцсетях всем женщинам по имени Рашия подходящего возраста, а также обратились в СМИ.

Ранее стало известно, что волонтер из Нижнего Тагила хочет установить памятнику погибшему участнику СВО, у которого никого нет.

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#Свердловская область#Отец#Брат#Жена#Екатеринбург#Сестры#Поиск человека#Дарья Бобровицкая
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