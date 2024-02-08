Три сестры из Грузии ищут брата из Свердловской области, которого никогда не видели

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Три родные сестры из Грузии, дочери человека по имени Теймураз Поладашвили, объявили в розыск своего единокровного брата, с которым они никогда не встречались. Семейную историю рассказывает издание E1.ru.
Семья Поладашвили живет во Владикавказе в Северной Осетии, куда переехала из Грузии, а брат предположительно может проживать в Свердловской области. Несколько лет назад какой-то мужчина искал Теймураза в его родном селе в Кахетии и наводил справки в городской администрации.
Известно, что Теймураз проходил срочную службу на Урале, а потом несколько лет ездил сюда на заработки. Его жена знала, что у него была в России женщина по имени Рашия, а вот о существовании внебрачного ребенка он и сам мог не знать, так как никогда, даже перед смертью, не упоминал его имя.
Но сестры хотели бы встретиться с родственником, которому сегодня должно быть около пятидесяти лет. Они уже написали в соцсетях всем женщинам по имени Рашия подходящего возраста, а также обратились в СМИ.
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