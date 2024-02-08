Три сестры из Грузии ищут брата из Свердловской области, которого никогда не видели

Известно, что Теймураз проходил срочную службу на Урале, а потом несколько лет ездил сюда на заработки. Его жена знала, что у него была в России женщина по имени Рашия, а вот о существовании внебрачного ребенка он и сам мог не знать, так как никогда, даже перед смертью, не упоминал его имя.