Цена на яйца в Нижнем Тагиле снизилась до 119 рублей

В Нижнем Тагиле можно приобрести продукт по стоимости и дешевле среднестатистической. Например, в «Монетке» яйца продают поштучно. Если на 13 января стоимость одного составляла 13,5 рубля, то 7 февраля цена снизилась до 11,5 рубля, выяснила редакция TagilCity.ru.