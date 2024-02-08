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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Нижнем Тагиле снова подешевели яйца

Цена на яйца в Нижнем Тагиле снизилась до 119 рублей

8 февраля 2024, 13:02
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле снова подешевели яйца

В Свердловской области цена на десяток яиц за неделю с 29 января по 5 февраля 2024 года снизилась на 0,32%. В среднем по региону продукт стоил 119,72 рубля.

Согласно статистике Свердловскстата, на конец января цена на десяток составляла 120,14 рубля, а еще неделей ранее 123,36 рубля.

В Нижнем Тагиле можно приобрести продукт по стоимости и дешевле среднестатистической. Например, в «Монетке» яйца продают поштучно. Если на 13 января стоимость одного составляла 13,5 рубля, то 7 февраля цена снизилась до 11,5 рубля, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: tagilcity.ru

Стоимость яиц в Свердловской области начала снижаться в середине января 2024 года. Ранее цена на десяток достигала 180 рублей.

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