Цена на яйца в Нижнем Тагиле снизилась до 119 рублей

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Согласно статистике Свердловскстата, на конец января цена на десяток составляла 120,14 рубля, а еще неделей ранее 123,36 рубля.
В Нижнем Тагиле можно приобрести продукт по стоимости и дешевле среднестатистической. Например, в «Монетке» яйца продают поштучно. Если на 13 января стоимость одного составляла 13,5 рубля, то 7 февраля цена снизилась до 11,5 рубля, выяснила редакция TagilCity.ru.
Стоимость яиц в Свердловской области начала снижаться в середине января 2024 года. Ранее цена на десяток достигала 180 рублей.