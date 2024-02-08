Турист прошел босиком по следам группы Дятлова

Перед этим он тренировался дома, ходил по твердой дорожке. По словам мужчины, он шел и при этом регулярно проваливался под снег в половину своего роста. Добравшись до нужного места, он увидел, что носки из хлопка, надетые под шерстяными, даже не промокли.