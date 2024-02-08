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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

По следам группы Дятлова босиком прошел турист из Санкт-Петербурга

Турист прошел босиком по следам группы Дятлова

8 февраля 2024, 12:28
Фото: 1MI

По следам группы Дятлова босиком прошел турист из Санкт-Петербурга

Мужчина из Санкт-Петербурга прогулялся босиком по снегу по следам турпохода группы Дятлова.

Мероприятие было организовано Фондом памяти группы Дятлова. На знаменитом перевале состоялся эксперимент, пишет Ура.ру.

Один из исследователей прошел 1,5 км в двух парах носков по снегу. Именно так по этому маршруту и следовали «дятловцы» в 1959 году. Эксперимент провел петербужец Станислав Евдокимов.

Перед этим он тренировался дома, ходил по твердой дорожке. По словам мужчины, он шел и при этом регулярно проваливался под снег в половину своего роста. Добравшись до нужного места, он увидел, что носки из хлопка, надетые под шерстяными, даже не промокли.

Глава Фонда памяти группы Дятлова Алексей Коськин отметил, что ранее подобные эксперименты уже проводились. Однако никто ранее не заходил так далеко.

Напомним, что туристы под в группе под наставничеством Дятлова погибли 65 лет назад на севере Свердловской области. Их гибель до сих пор остается загадок, существуют разные версии произошедшего.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга отправились в экспедицию на перевал Дятлова на 10 дней.

Экспедиция из Екатеринбурга повторит маршрут группы Дятлова
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#Общество#Санкт-Петербург#Эксперимент#Экспедиция#Загадка#Перевал#Екатеринбург#Погибли#Дарья Сорокина
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