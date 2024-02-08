Тяжелый поддон с продуктами покалечил сотрудницу «Магнита» в Пермском крае

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Несчастный случай произошел с сотрудницей «Магнита», которая принимала товар с продуктовой фуры. Подробности публикует Ural Mash.
Женщина подошла слишком близко и нарушила технику безопасности. В итоге груженый поддон накрыл ее с головой.
На помощь пришли очевидцы, которые вызвали скорую помощь. Пострадавшая доставлена в больницу с переломами и травмой головы.
Ранее сотрудник керамзитового цеха в Кушве попал в глиномешалку, которая разрубила его на куски.