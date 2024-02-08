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Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Сотрудницу «Магнита» в Пермском крае накрыло тяжелым поддоном

Тяжелый поддон с продуктами покалечил сотрудницу «Магнита» в Пермском крае

8 февраля 2024, 15:09
Фото: 1MI

Сотрудницу «Магнита» в Пермском крае накрыло тяжелым поддоном

В городе Березники Пермского края на работницу продуктовой сети «Магнит» свалился большой поддон с продуктами из-за нарушения техники безопасности.

Несчастный случай произошел с сотрудницей «Магнита», которая принимала товар с продуктовой фуры. Подробности публикует Ural Mash.

Женщина подошла слишком близко и нарушила технику безопасности. В итоге груженый поддон накрыл ее с головой.

На помощь пришли очевидцы, которые вызвали скорую помощь. Пострадавшая доставлена в больницу с переломами и травмой головы.

Ранее сотрудник керамзитового цеха в Кушве попал в глиномешалку, которая разрубила его на куски.

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#Происшествия#Травма#Больница#Скорая#Голова#Магнит#Пермский край#Переломы#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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