Умар Кремлев подарил квартиру боксеру из Екатеринбурга. Он сделал предложение девушке

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Дело в том, что его растрогал поступок боксера Олега Смирнова, который сделал предложение своей девушке Карине на ринге в Каменске-Уральском. Пара вместе год, пишет «КП-Екатеринбург».
На вручение подарка молодожены были приглашены в Москву. Там им выдали сертификат на двухкомнатное жилье, расположенное в Екатеринбурге. Также им дали деньги на организацию свадебного торжества.
Отмечается, что Олегу 21 год. Его невеста Карина тоже увлечена спортом. Она занимается кикбоксингом. Своего молодого человека она часто была с ним на турнирах.
Ранее сообщалось, что среди свердловчан разыграют 90 автомобилей и 40 квартир.