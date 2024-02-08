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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Пара боксеров из Екатеринбурга получила квартиру в подарок

Умар Кремлев подарил квартиру боксеру из Екатеринбурга. Он сделал предложение девушке

8 февраля 2024, 14:02
Фото: Пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Пара боксеров из Екатеринбурга получила квартиру в подарок

В Екатеринбурге пара боксеров, которая собирается поженирться, получила в подарок квартиру. Ключи им вручил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Подарок был сделан по его инициативе.

Дело в том, что его растрогал поступок боксера Олега Смирнова, который сделал предложение своей девушке Карине на ринге в Каменске-Уральском. Пара вместе год, пишет «КП-Екатеринбург».

На вручение подарка молодожены были приглашены в Москву. Там им выдали сертификат на двухкомнатное жилье, расположенное в Екатеринбурге. Также им дали деньги на организацию свадебного торжества.

Отмечается, что Олегу 21 год. Его невеста Карина тоже увлечена спортом. Она занимается кикбоксингом. Своего молодого человека она часто была с ним на турнирах.

Ранее сообщалось, что среди свердловчан разыграют 90 автомобилей и 40 квартир.

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