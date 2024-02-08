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Найдены напавшие на школьника жители Тюмени

Установлены личности мужчин, которые избили подростка в Тюмени

8 февраля 2024, 11:00

Найдены напавшие на школьника жители Тюмени

В Тюмени нашли мужчин, которые набросились на троих подростков из-за того, что они перепутали знак кадетской звезды на шапке одного из них с красноармейской звездой.

В день происшествия ребята гостили у своей подруги. Когда вечером девочка вышла на улицу, чтобы проводить их, на них набросились пьяные мужчины, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

По словам детей, агрессоры сорвали шапку с одного из них и обозвали подростков наркоманами. Кроме того, один из мужчин угрожал им «розочкой» из бутылки, при этом говорил, что знает, как воспитывать детей, так как у него их двое.

Также пострадавшие подростки рассказали, что одного из них душили шарфом, другому разбили губу, а девочку ударили в нос и оттаскали за волосы.

В избиение вмешались прохожие. Одного из них задержали и увезли в полицию. Оказалось, что он ранее был судим. Второго пока не нашли, но его личность установили.

Напомним, в полиции по факту инцидента возбудили уголовное дело.

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