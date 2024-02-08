Установлены личности мужчин, которые избили подростка в Тюмени

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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В день происшествия ребята гостили у своей подруги. Когда вечером девочка вышла на улицу, чтобы проводить их, на них набросились пьяные мужчины, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
По словам детей, агрессоры сорвали шапку с одного из них и обозвали подростков наркоманами. Кроме того, один из мужчин угрожал им «розочкой» из бутылки, при этом говорил, что знает, как воспитывать детей, так как у него их двое.
Также пострадавшие подростки рассказали, что одного из них душили шарфом, другому разбили губу, а девочку ударили в нос и оттаскали за волосы.
В избиение вмешались прохожие. Одного из них задержали и увезли в полицию. Оказалось, что он ранее был судим. Второго пока не нашли, но его личность установили.
Напомним, в полиции по факту инцидента возбудили уголовное дело.