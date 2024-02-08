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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

В Екатеринбурге глыба снега чуть не убила школьницу у подъезда

В Екатеринбурге глыба снега упала в сантиметре от ребенка, проломив козырек подъезда

8 февраля 2024, 14:18
Фото: 1MI

В Екатеринбурге глыба снега чуть не убила школьницу у подъезда

Серьезных травм чудом удалось избежать школьнице из Екатеринбурга, рядом с которой рухнул огромный кусок наледи.

Инцидент произошел на ВИЗе накануне, 7 февраля. Большой кусок обледеневшего снега слетел с 12 этажа, проломил козырек подъезда и только чудом не зашиб ребенка, пишет E1.ru.

За секунду до этого девочка успела открыть дверь в подъезд и зайти внутрь. Сразу после этого позади раздался грохот и упал обломок массой примерно в 30 кг.

Мать школьницы утверждает, что ТСЖ «Олимпик Плаза», в ведении которого находится дом, за эту зиму ни разу не чистили. Более того, даже после этого инцидента с крыши в некоторых местах продолжают опасно свисать глыбы.

В январе похожий случай произошел в Екатеринбурге, когда женщину едва не убило свалившимся снегом в Академическом районе.

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#Происшествия#Дети#Свердловская область#Снег#Опасность#Крыша#Уборка снега#Тсж#Наледь#Глыба#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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