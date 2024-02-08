В Екатеринбурге глыба снега упала в сантиметре от ребенка, проломив козырек подъезда

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Инцидент произошел на ВИЗе накануне, 7 февраля. Большой кусок обледеневшего снега слетел с 12 этажа, проломил козырек подъезда и только чудом не зашиб ребенка, пишет E1.ru.
За секунду до этого девочка успела открыть дверь в подъезд и зайти внутрь. Сразу после этого позади раздался грохот и упал обломок массой примерно в 30 кг.
Мать школьницы утверждает, что ТСЖ «Олимпик Плаза», в ведении которого находится дом, за эту зиму ни разу не чистили. Более того, даже после этого инцидента с крыши в некоторых местах продолжают опасно свисать глыбы.
В январе похожий случай произошел в Екатеринбурге, когда женщину едва не убило свалившимся снегом в Академическом районе.