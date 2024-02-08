В Екатеринбурге на продажу выставлены квартиры в домах-памятниках

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Причин для высоких цен несколько, это удобная локация, проведенный в домах капремонт, новые коммуникации, пишет Е1. К примеру, сейчас квартиры продаются в десятке домов, построенных до 1933 года.
Так, квартира продается в доме 1841 года постройки. Жилье находится в доме на Карла Маркса, 11. Здесь продается двухкомнатная квартира на 50 «квадратов» за 8,9 миллиона рублей.
Еще один дом, в котором продается квартира, был построен в 1850 году. Это трехэтажное здание на улице Куйбышева, 40. Однокомнатная квартира стоит 4,85 миллиона рублей.
Еще одна квартира продается в доме 1917 года постройки. Это студия с 15 квадратными метрами, которая находится на улице Попова, 11. Ее цена — 3,1 миллиона рублей.
Самый дорогой объект в этом списке — квартира в доме, который построили в 1931 году. Ее площадь — 114 квадратных метров. Жилье находится в Университетском переулке, 11. Цена установлена в 15,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что квартира с раритетной мебелью продается в Екатеринбурге за 143 миллиона рублей.