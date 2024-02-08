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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

Квартиры в домах-памятниках продают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на продажу выставлены квартиры в домах-памятниках

8 февраля 2024, 09:23
Фото: 1MI

Квартиры в домах-памятниках продают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге немало зданий, построенных еще в XIX веке. Некоторые квартиры в подобных зданиях сейчас выставлены на продажу. При этом жилье в старом жилом фонде не стоит дешево.

Причин для высоких цен несколько, это удобная локация, проведенный в домах капремонт, новые коммуникации, пишет Е1. К примеру, сейчас квартиры продаются в десятке домов, построенных до 1933 года.

Так, квартира продается в доме 1841 года постройки. Жилье находится в доме на Карла Маркса, 11. Здесь продается двухкомнатная квартира на 50 «квадратов» за 8,9 миллиона рублей.

Еще один дом, в котором продается квартира, был построен в 1850 году. Это трехэтажное здание на улице Куйбышева, 40. Однокомнатная квартира стоит 4,85 миллиона рублей.

Еще одна квартира продается в доме 1917 года постройки. Это студия с 15 квадратными метрами, которая находится на улице Попова, 11. Ее цена — 3,1 миллиона рублей.

Самый дорогой объект в этом списке — квартира в доме, который построили в 1931 году. Ее площадь — 114 квадратных метров. Жилье находится в Университетском переулке, 11. Цена установлена в 15,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что квартира с раритетной мебелью продается в Екатеринбурге за 143 миллиона рублей.

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#Экономика#Свердловская область#Коммуникации#Памятник#Капремонт#Квартиры#Недвижимость#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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