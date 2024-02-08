В Екатеринбурге на продажу выставлены квартиры в домах-памятниках

Квартиры в домах-памятниках продают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге немало зданий, построенных еще в XIX веке. Некоторые квартиры в подобных зданиях сейчас выставлены на продажу. При этом жилье в старом жилом фонде не стоит дешево.