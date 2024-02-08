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В Каменске-Уральском умер гендиректор «Водоканала КУ»

В Каменске-Уральском ушел из жизни гендиректор «Водоканала КУ» Андрей Анчугов

8 февраля 2024, 13:16
Фото: Администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском умер гендиректор «Водоканала КУ»

Скорбная весть пришла из Каменска-Уральского, где ушел из жизни гендиректор АО «Водоканал КУ» Андрей Анчугов.

Его трудовой путь в области жилищно-коммунального хозяйства города оставит свой яркий след в памяти коллег и жителей.

Андрей Витальевич, родившийся 28 сентября 1963 года и окончивший Уральский политехнический институт, начал свою карьеру на Синарском трубном заводе. Однако большую часть своей жизни он посвятил «Водоканалу», где с 1995 года на протяжении 13 лет проходил путь от мастера до правой руки директора.

Затем его путь привел к руководству фирмы «ДЕЗ», где он внес значительный вклад в эффективность работы. После возвращения в АО «Водоканал КУ» в 2014 году, Андрей Анчугов занял позицию главного инженера, под его руководством предприятие успешно провело модернизацию и реконструкцию оборудования. Год назад ему была вручена Почетная грамота губернатора региона.

В декабре 2023 года Андрей Анчугов был назначен гендиректором предприятия, сменяя на этом посту Сергея Глазунова. Сотрудники ценили начальника за его профессионализм, требовательность к себе и сотрудникам, сообщили в городской администрации. О дате прощания здесь обещали сообщить позднее.

Ранее стала известна судьба детей свердловчанки, которая умерла после сообщения о кончине мужа на СВО.

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