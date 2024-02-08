В Каменске-Уральском ушел из жизни гендиректор «Водоканала КУ» Андрей Анчугов

Затем его путь привел к руководству фирмы «ДЕЗ», где он внес значительный вклад в эффективность работы. После возвращения в АО «Водоканал КУ» в 2014 году, Андрей Анчугов занял позицию главного инженера, под его руководством предприятие успешно провело модернизацию и реконструкцию оборудования. Год назад ему была вручена Почетная грамота губернатора региона.