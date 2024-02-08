В Каменске-Уральском ушел из жизни гендиректор «Водоканала КУ» Андрей Анчугов

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Его трудовой путь в области жилищно-коммунального хозяйства города оставит свой яркий след в памяти коллег и жителей.
Андрей Витальевич, родившийся 28 сентября 1963 года и окончивший Уральский политехнический институт, начал свою карьеру на Синарском трубном заводе. Однако большую часть своей жизни он посвятил «Водоканалу», где с 1995 года на протяжении 13 лет проходил путь от мастера до правой руки директора.
Затем его путь привел к руководству фирмы «ДЕЗ», где он внес значительный вклад в эффективность работы. После возвращения в АО «Водоканал КУ» в 2014 году, Андрей Анчугов занял позицию главного инженера, под его руководством предприятие успешно провело модернизацию и реконструкцию оборудования. Год назад ему была вручена Почетная грамота губернатора региона.
В декабре 2023 года Андрей Анчугов был назначен гендиректором предприятия, сменяя на этом посту Сергея Глазунова. Сотрудники ценили начальника за его профессионализм, требовательность к себе и сотрудникам, сообщили в городской администрации. О дате прощания здесь обещали сообщить позднее.
Ранее стала известна судьба детей свердловчанки, которая умерла после сообщения о кончине мужа на СВО.