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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Нижний Тагил приехал электробус «Генерал»

В Нижнем Тагиле началось тестирование электробуса «Генерал»

8 февраля 2024, 13:43
Фото: Скрин с видео Владислава Пинаева

В Нижний Тагил приехал электробус «Генерал»

Электробус «Генерал» начали тестировать в Нижнем Тагиле. Это автобус, созданный одной из отечественных компаний.

Так как в Нижнем Тагиле находится крупный промышленный центр, задумка использования такого вида транспорта маршрутах может стать важной мерой по снижению вредных выбросов в атмосферу. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.

Новое транспортное средство начали тестировать после получения предложения от «ПК ТС». Эксперты планируют оценить его по ряду важных критериев.

На обкатку транспорта понадобится десять дней. После этого, по планам, электробусы отправятся на маршрут ТРЦ «Кит» — УВЗ. В последствии будет оценена востребованность этого направления и поток пассажиров в самые загруженные часы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле меняется движение трамвая по маршруту №8.

В марте 40 новых автобусов выйдут на маршруты в Нижнем Тагиле
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#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Пассажиры#Маршрут#УВЗ#Глава города#Эффективность#Обкатка#Екатеринбург#Востребованность#Луганский проспект#Дарья Сорокина
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