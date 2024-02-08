В Нижнем Тагиле началось тестирование электробуса «Генерал»

Новое транспортное средство начали тестировать после получения предложения от «ПК ТС». Эксперты планируют оценить его по ряду важных критериев.



На обкатку транспорта понадобится десять дней. После этого, по планам, электробусы отправятся на маршрут ТРЦ «Кит» — УВЗ. В последствии будет оценена востребованность этого направления и поток пассажиров в самые загруженные часы.