tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Полпред Якушев и губернатор Куйвашев решали будущее Среднеуральского монастыря

В Свердловской области решается судьба Среднеуральского монастыря

8 февраля 2024, 08:25
Фото: 1MI

Полпред Якушев и губернатор Куйвашев решали будущее Среднеуральского монастыря

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и глава Свердловской области Евгений Куйвашев объявили результаты по вопросам контролирования над Среднеуральским женским монастырем.

Передача комплекса Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю — серьезный шаг в развитие туризма в регионе. Также это вклад в систему традиционных ценностей российских граждан. Сюда смогут приезжать православные со всей России. Об этом сообщается на сайте полпредства.

Кроме того, Куйвашев обсудил с работниками епархии обустройство подворья Дивеевского монастыря.

Напомним, что Среднеуральский монастырь появился 19 лет назад. Его создателем является отец Сергий. Ровно год назад его приговорили к семи годам тюрьмы из-за экстремизма в его действиях. А двумя годами ранее он получил приговор за склонение к самоубийству.

Ранее сообщалось, что в бывшем монастыре в Среднеуральске прошла служба впервые за три года.

Патриарх Кирилл поручил открыть подворье на месте монастыря в Среднеуральске
Узнать подробнее
Читайте также:
Обсуждение объектов благоустройства на 2024 год стартовало в Нижнем ТагилеПонтонный мост на набережной Нижнего Тагила вызвал обсуждения
#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Православие#Экстремизм#Екатеринбург#Владимир Якушев#Обсуждения#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Заявил о приступе эпилепсии. Виновник пьяного ДТП в Тагиле не признает свою вину
Вчера, 03:32
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
Вчера, 13:48
В Екатеринбурге начали готовиться к визиту президента Владимира Путина
Вчера, 16:55
Убийства, грабежи и тяжелые телесные: в Нижнем Тагиле активизировались рецидивисты
Вчера, 14:07
Ремонтировали кровлю: подробности о пожаре в промзоне Нижнего Тагила
Вчера, 13:37
Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
Вчера, 12:18