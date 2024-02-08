В Свердловской области решается судьба Среднеуральского монастыря

Напомним, что Среднеуральский монастырь появился 19 лет назад. Его создателем является отец Сергий. Ровно год назад его приговорили к семи годам тюрьмы из-за экстремизма в его действиях. А двумя годами ранее он получил приговор за склонение к самоубийству.