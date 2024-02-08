В Свердловской области решается судьба Среднеуральского монастыря

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Передача комплекса Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю — серьезный шаг в развитие туризма в регионе. Также это вклад в систему традиционных ценностей российских граждан. Сюда смогут приезжать православные со всей России. Об этом сообщается на сайте полпредства.
Кроме того, Куйвашев обсудил с работниками епархии обустройство подворья Дивеевского монастыря.
Напомним, что Среднеуральский монастырь появился 19 лет назад. Его создателем является отец Сергий. Ровно год назад его приговорили к семи годам тюрьмы из-за экстремизма в его действиях. А двумя годами ранее он получил приговор за склонение к самоубийству.
Ранее сообщалось, что в бывшем монастыре в Среднеуральске прошла служба впервые за три года.