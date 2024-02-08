tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Фасад школы-интерната отремонтируют в Нижнем Тагиле

В тагильской школе-интернате № 2 отремонтируют фасад за 27 миллионов рублей

8 февраля 2024, 10:59
Фото: 1MI

Фасад школы-интерната отремонтируют в Нижнем Тагиле

26,9 миллиона рублей выделено на ремонт фасада школы-интерната № 2. Здание располагается в Нижнем Тагиле на улице Газетная, 71.

Согласно документации, приступить к работам подрядной организации необходимо 3 мая и окончить их в срок до 15 августа 2024 года. До этого подрядчик обязан согласовать с заказчиком цветовое решение фасада. Гарантия на выполненный объект составит пять лет.

Сначала строители должны провести подготовительные и демонтажные работы. А затем изолировать стены здания пенополистирольными плитами, облицевать плиты керамикой, сменить водосточные трубы и утилизировать мусор.

Подрядчик будет выполнять работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов. Организации, выполняющей ремонт, помещения для складирования не предоставят.

Ранее стало известно, что в пригороде Нижнего Тагила предстоит ремонт двух школ. Обновлены будут образовательные учреждения в поселках Горноуральский и Новоасбест.

«Действительно, новый»: в Тагиле окончен первый этап капремонта Молодежного театра
Узнать подробнее
Читайте также:
Капремонт трех школ планируется в Нижнем ТагилеВ поселке Висим завершился капремонт церковно-приходской школыКапремонт водопровода на Вагонке в Нижнем Тагиле обойдется дешевле на 5 млн
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Интернат#Ремонт#Фасад#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
Вчера, 13:48
Убийства, грабежи и тяжелые телесные: в Нижнем Тагиле активизировались рецидивисты
Вчера, 14:07
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:33
Заявил о приступе эпилепсии. Виновник пьяного ДТП в Тагиле не признает свою вину
Вчера, 03:32
Визит Путина вызвал бурные обсуждения в Свердловской области
Сегодня, 08:33
Началось строительство водной станции «Южная» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:12