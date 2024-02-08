В тагильской школе-интернате № 2 отремонтируют фасад за 27 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Согласно документации, приступить к работам подрядной организации необходимо 3 мая и окончить их в срок до 15 августа 2024 года. До этого подрядчик обязан согласовать с заказчиком цветовое решение фасада. Гарантия на выполненный объект составит пять лет.
Сначала строители должны провести подготовительные и демонтажные работы. А затем изолировать стены здания пенополистирольными плитами, облицевать плиты керамикой, сменить водосточные трубы и утилизировать мусор.
Подрядчик будет выполнять работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов. Организации, выполняющей ремонт, помещения для складирования не предоставят.
Ранее стало известно, что в пригороде Нижнего Тагила предстоит ремонт двух школ. Обновлены будут образовательные учреждения в поселках Горноуральский и Новоасбест.