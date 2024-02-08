В Татарстане прохожий руками поймал девочку, которую из окна выбросил отец

Мужчина подошел к окну и стал кричать стоящим внизу людям, что выкинет их. Один из очевидцев забрался на козырек подъезда и начал уговаривать его не совершать преступление. Однако уговоры не помогли, и малышка в итоге полетела вниз. Прохожий сумел ее поймать, вместе они упали в сугроб.