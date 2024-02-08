В Татарстане прохожий руками поймал девочку, которую из окна выбросил отец

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
На улице Ильича в поселке Юдино, отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкинул из окна маленькую дочь. Ее брат чудом не пострадал. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы республики пишет издание Inkazan.
Трагедия разыгралась утром. Мужчина поссорился с женой, которая в испуге выбежала из квартиры с грудным ребенком. С отцом остались два ребенка.
Мужчина подошел к окну и стал кричать стоящим внизу людям, что выкинет их. Один из очевидцев забрался на козырек подъезда и начал уговаривать его не совершать преступление. Однако уговоры не помогли, и малышка в итоге полетела вниз. Прохожий сумел ее поймать, вместе они упали в сугроб.
Далее он поднялся в квартиру и сумел забрать у мужчины, который был в неадекватном состоянии, второго ребенка.
По данным Следственного комитета, выброшенная девочка получила травму передней брюшной стенки и сотрясение мозга. Сейчас все трое детей, включая грудничка, находятся в больнице. Их отец задержан.
Расследование уголовного дела взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.
В начале января в Екатеринбурге пьяный мужчина выкинул из окна годовалую дочь после ссоры с женой, а потом забыл об этом. Девочка пролежала в сугробе несколько дней, пока ее тело не нашли.