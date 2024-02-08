tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

В Казани удалось спасти детей, которых отец угрожал выбросить из окна

В Татарстане прохожий руками поймал девочку, которую из окна выбросил отец

8 февраля 2024, 15:48
Фото: 1MI

В Казани удалось спасти детей, которых отец угрожал выбросить из окна

Настоящая драма разыгралась в казанском поселке Юдино в Татарстане, где пьяный мужчина чуть не убил своих детей. Дочь он успел выбросить из окна, мальчика у него сумел забрать очевидец.

На улице Ильича в поселке Юдино, отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкинул из окна маленькую дочь. Ее брат чудом не пострадал. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы республики пишет издание Inkazan.

Трагедия разыгралась утром. Мужчина поссорился с женой, которая в испуге выбежала из квартиры с грудным ребенком. С отцом остались два ребенка.

Мужчина подошел к окну и стал кричать стоящим внизу людям, что выкинет их. Один из очевидцев забрался на козырек подъезда и начал уговаривать его не совершать преступление. Однако уговоры не помогли, и малышка в итоге полетела вниз. Прохожий сумел ее поймать, вместе они упали в сугроб.

Далее он поднялся в квартиру и сумел забрать у мужчины, который был в неадекватном состоянии, второго ребенка.

По данным Следственного комитета, выброшенная девочка получила травму передней брюшной стенки и сотрясение мозга. Сейчас все трое детей, включая грудничка, находятся в больнице. Их отец задержан.

Расследование уголовного дела взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

В начале января в Екатеринбурге пьяный мужчина выкинул из окна годовалую дочь после ссоры с женой, а потом забыл об этом. Девочка пролежала в сугробе несколько дней, пока ее тело не нашли.

Читайте также:
Подросток в Верхней Пышме обвиняется в насилии над мальчиками в приютеВместе похоронят. Известны подробности ДТП хоккейной команды в Свердловской областиСуд наказал екатеринбурженку за убийство ребенка
#Происшествия#Дети#Уголовное дело#Татарстан#Окно#Криминал#Отец#Спасение#Очевидец#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
Вчера, 13:48
Убийства, грабежи и тяжелые телесные: в Нижнем Тагиле активизировались рецидивисты
Вчера, 14:07
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:33
Заявил о приступе эпилепсии. Виновник пьяного ДТП в Тагиле не признает свою вину
Вчера, 03:32
Визит Путина вызвал бурные обсуждения в Свердловской области
Сегодня, 08:33
Началось строительство водной станции «Южная» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:12