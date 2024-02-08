Визит Путина вызвал бурные обсуждения в Свердловской области

Источник также отметил, что подобная подготовка проводится, как правило, за 7 дней до визита. Другой инсайдер отметил, что власти сейчас обсуждают нестандартный план визита. Обсуждается, что Владимир Путин, предположительно, сначала прилетит в уральскую столицу, а затем поедет на «Москвиче» в Челябинскую область.