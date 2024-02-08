Визит Путина вызвал бурные обсуждения в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В связи с этим в Екатеринбурге уже работает оперативная группа, которая приехала из Москвы, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственного инсайдера.
Источник также отметил, что подобная подготовка проводится, как правило, за 7 дней до визита. Другой инсайдер отметил, что власти сейчас обсуждают нестандартный план визита. Обсуждается, что Владимир Путин, предположительно, сначала прилетит в уральскую столицу, а затем поедет на «Москвиче» в Челябинскую область.
Ранее появлялась информация о том, что Путина ждут и в Челябинске. Его визит там ожидается 15 или 16 февраля.
Ранее сообщалось, что в связи с приездом Владимира Путина Евгений Куйвашев возможно перейдет в режим самоизоляции.