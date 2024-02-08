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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

В Свердловской области активно обсуждается предстоящий визит Путина

Визит Путина вызвал бурные обсуждения в Свердловской области

8 февраля 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области активно обсуждается предстоящий визит Путина

В Свердловскую область планирует приехал президент РФ Владимир Путин. Рабочая поездка ожидается уже через неделю.

В связи с этим в Екатеринбурге уже работает оперативная группа, которая приехала из Москвы, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственного инсайдера.

Источник также отметил, что подобная подготовка проводится, как правило, за 7 дней до визита. Другой инсайдер отметил, что власти сейчас обсуждают нестандартный план визита. Обсуждается, что Владимир Путин, предположительно, сначала прилетит в уральскую столицу, а затем поедет на «Москвиче» в Челябинскую область.

Ранее появлялась информация о том, что Путина ждут и в Челябинске. Его визит там ожидается 15 или 16 февраля.

Ранее сообщалось, что в связи с приездом Владимира Путина Евгений Куйвашев возможно перейдет в режим самоизоляции.

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#Владимир Путин#Свердловская область#Москва#Президент#Челябинск#Визит#Госслужащие#Рабочая поездка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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