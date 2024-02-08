Владелица квартиры на ВИЗе в Екатеринбурге добилась от мэрии 800 тысяч

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Городские власти приняли решение в этом году расширять улицу Татищева. Проект обсуждался на протяжении нескольких последних лет. Сперва пятиэтажный дом на улице Заводской, 30 хотели демонтировать наполовину, а потом приняли решение расселить его весь.
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что все конфликты с собственниками будут урегулированы. Но пока этого не сделано, сноса не будет, пишет Е1. Жительница одной из квартир Татьяна рассказала, что большинство жильцов дома находятся на этапе ожидания судебной экспертизы.
Сама она уже выиграла суд против мэрии, но уверена, что они будут пытаться обжаловать данное решение суда. Первая экспертиза оценила ее однокомнатную квартиру в 32,2 «квадрата» за 3,4 миллиона. Она провела новую экспертизу, которая оценила жилье на 800 тысяч рублей дороже.
У меня заседание по результатам экспертизы состоялось в конце января. У администрации были попытки снизить сумму. Я просила суд учесть мои убытки, — сказала Татьяна.
Женщина выиграла суд, однако она уверена, что администрация подаст апелляцию, а потом еще одну. Поэтому она убеждена, что своих денег будет ждать как минимум год.
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