Владелица квартиры на ВИЗе в Екатеринбурге добилась от мэрии 800 тысяч

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что все конфликты с собственниками будут урегулированы. Но пока этого не сделано, сноса не будет, пишет Е1. Жительница одной из квартир Татьяна рассказала, что большинство жильцов дома находятся на этапе ожидания судебной экспертизы.