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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Екатеринбурге врачи спасли женщину с тяжелейшими травмами после ДТП

Врачи в Екатеринбурге поставили на ноги женщину со страшными травмами после ДТП

8 февраля 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге врачи спасли женщину с тяжелейшими травмами после ДТП

Более двух недель продолжалась борьба врачей одной из больниц Екатеринбурга за жизнь пациентки, которая попала в больницу с крайне тяжелыми травмами после страшного ДТП.

39-летняя жительница Свердловской области поступила в горбольницу №36 с травматологическим профилем в критическом состоянии. У пациентки были переломаны ребра, руки и ноги, повреждены легкие. Она потеряла очень много крови и находилась в шоковом состоянии. Об этом случае сообщается на портале правительства Свердловской области.

Зафиксировав с внешней стороны переломы, медики приступили к самым неотложным мероприятим — дренированию плевральной полости, чтобы избежать отека. Затем занялись переломами, зафиксировав их с помощью металлических спиц и пластин.

Пациентка провела в реанимации 10 суток. Несмотря на то, что ее состояние в момент поступления было критическим, прогноз выздоровления благоприятный.

Спустя полтора месяца она отправилась домой и уже приступила к занятиям лечебной физкультурой. Врачи уверены, что она вернется к полноценной жизни.

В декабре медики из Краснотурьинска спасли жизнь подростку, который наглотался таблеток.

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