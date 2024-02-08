Врачи в Екатеринбурге поставили на ноги женщину со страшными травмами после ДТП

39-летняя жительница Свердловской области поступила в горбольницу №36 с травматологическим профилем в критическом состоянии. У пациентки были переломаны ребра, руки и ноги, повреждены легкие. Она потеряла очень много крови и находилась в шоковом состоянии. Об этом случае сообщается на портале правительства Свердловской области.