Врачи в Екатеринбурге поставили на ноги женщину со страшными травмами после ДТП

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
39-летняя жительница Свердловской области поступила в горбольницу №36 с травматологическим профилем в критическом состоянии. У пациентки были переломаны ребра, руки и ноги, повреждены легкие. Она потеряла очень много крови и находилась в шоковом состоянии. Об этом случае сообщается на портале правительства Свердловской области.
Зафиксировав с внешней стороны переломы, медики приступили к самым неотложным мероприятим — дренированию плевральной полости, чтобы избежать отека. Затем занялись переломами, зафиксировав их с помощью металлических спиц и пластин.
Пациентка провела в реанимации 10 суток. Несмотря на то, что ее состояние в момент поступления было критическим, прогноз выздоровления благоприятный.
Спустя полтора месяца она отправилась домой и уже приступила к занятиям лечебной физкультурой. Врачи уверены, что она вернется к полноценной жизни.
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