Житель Екатеринбурга приговорен к 17 годам тюрьмы за убийство знакомого лопатами

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Подсудимого признали виновным в совершении убийства, а также в совершении грабежа. В связи с этим его приговорили к 17 годам и 5 месяцам тюремного заключения с ограничением свободы на два года, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Во время выступления с последним словом екатеринбуржец выразил соболезнования близким людям потерпевшего, а также попросил прощения и сказал, что не хотел его убивать.
Напомним, убийство произошло в феврале 2023 года. Мужчины вместе выпивали спиртное, а потом один из них, решив ограбить знакомого, схватил совкую лопату и ударил его, а потом нанес удары штыковой лопатой. После этого он украл вещи погибшего.