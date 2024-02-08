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Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга за совершенные им убийство и грабеж

Житель Екатеринбурга приговорен к 17 годам тюрьмы за убийство знакомого лопатами

8 февраля 2024, 10:10
Фото: 1MI

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга за совершенные им убийство и грабеж

33-летний Сергей Космаков из Екатеринбурга отправится в колонию за убийство лопатами своего знакомого.

Подсудимого признали виновным в совершении убийства, а также в совершении грабежа. В связи с этим его приговорили к 17 годам и 5 месяцам тюремного заключения с ограничением свободы на два года, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Во время выступления с последним словом екатеринбуржец выразил соболезнования близким людям потерпевшего, а также попросил прощения и сказал, что не хотел его убивать.

Напомним, убийство произошло в феврале 2023 года. Мужчины вместе выпивали спиртное, а потом один из них, решив ограбить знакомого, схватил совкую лопату и ударил его, а потом нанес удары штыковой лопатой. После этого он украл вещи погибшего.

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