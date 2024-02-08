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Житель Нижнего Тагила заплатил 80 тысяч за убийство лося

Житель Нижнего Тагила убил лося и получил штраф

8 февраля 2024, 07:35
Фото: 1MI

Житель Нижнего Тагила заплатил 80 тысяч за убийство лося

Житель Нижнего Тагила пристрелил лося неподалеку от деревни Заречная. В результате в отношении мужчины завели уголовное дело и назначен штраф — 80 тысяч рублей.

Известно, что след от снегохода обнаружили госавтоинспекторы. Этот след привел их к месту, где лежал труп лося.

Выяснилось, что стрелял в животное 42-летний тагильчанин, сообщили в полиции. Отмечается, что мужчина не является владельцем оружия, а также охотником, имеющим лицензию. Ружье он нашел несколько лет назад и присвоил себе.

Причиненный ущерб, 80 тысяч рублей, мужчина уже возместил. Также он находится под подпиской о невыезде. Оружие у него изъяли и отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что бизнесмен застрелил кабана на трассе под Нижним Тагилом. Это сделал мужчина на иномарке Infiniti, не выходя из салона автомобиля.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Экспертиза#Штраф#Ущерб#Ружье#Лицензия#Госавтоинспекторы#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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