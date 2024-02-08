Житель Нижнего Тагила убил лося и получил штраф

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Известно, что след от снегохода обнаружили госавтоинспекторы. Этот след привел их к месту, где лежал труп лося.
Выяснилось, что стрелял в животное 42-летний тагильчанин, сообщили в полиции. Отмечается, что мужчина не является владельцем оружия, а также охотником, имеющим лицензию. Ружье он нашел несколько лет назад и присвоил себе.
Причиненный ущерб, 80 тысяч рублей, мужчина уже возместил. Также он находится под подпиской о невыезде. Оружие у него изъяли и отправили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что бизнесмен застрелил кабана на трассе под Нижним Тагилом. Это сделал мужчина на иномарке Infiniti, не выходя из салона автомобиля.