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Posted 9 февраля, 11:23

Published 9 февраля, 11:23

Modified 9 февраля, 11:25

Updated 9 февраля, 11:25

В Нижнем Тагиле закупят 11 квартир для детей-сирот

11 квартир детям-сиротам закупят в Нижнем Тагиле

9 февраля 2024, 11:23
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле закупят 11 квартир для детей-сирот

ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» объявило о закупке 11 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле. На это выделено почти 30 миллионов рублей.

Согласно документации, на каждое жилье выделено более 2,7 миллиона рублей. Срок заявки от потенциальных подрядчиков истекает 15 февраля 2024 года. Передать заказчику квартиры будет необходимо в течение десяти календарных дней с даты заключения контракта.

Жилые помещения площадью не менее 33 квадратных метров должны находиться в домах, построенных позже 2018 года. Это необходимо для возможности немедленного заселения и их эксплуатации. Квартиры могут находиться на любых этажах, кроме цокольного и подвального. В них должны быть установлены пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, розетки и выключатели, положено напольное покрытие.

Также для детей-сирот предусмотрены плита и мойка на кухне. В санузле унитаз, ванна, раковина, водонагреватель и полотенцесушитель. Квартиры не должны требовать дополнительного ремонта.

Ранее стало известно, что 120 детей-сирот из Нижнего Тагила и пригорода получили ключи от новых квартир.

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