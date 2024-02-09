11 квартир детям-сиротам закупят в Нижнем Тагиле

Жилые помещения площадью не менее 33 квадратных метров должны находиться в домах, построенных позже 2018 года. Это необходимо для возможности немедленного заселения и их эксплуатации. Квартиры могут находиться на любых этажах, кроме цокольного и подвального. В них должны быть установлены пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, розетки и выключатели, положено напольное покрытие.