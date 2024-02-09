11 квартир детям-сиротам закупят в Нижнем Тагиле

Posted 9 февраля, 11:23
Published 9 февраля, 11:23
Modified 9 февраля, 11:25
Updated 9 февраля, 11:25
Согласно документации, на каждое жилье выделено более 2,7 миллиона рублей. Срок заявки от потенциальных подрядчиков истекает 15 февраля 2024 года. Передать заказчику квартиры будет необходимо в течение десяти календарных дней с даты заключения контракта.
Жилые помещения площадью не менее 33 квадратных метров должны находиться в домах, построенных позже 2018 года. Это необходимо для возможности немедленного заселения и их эксплуатации. Квартиры могут находиться на любых этажах, кроме цокольного и подвального. В них должны быть установлены пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, розетки и выключатели, положено напольное покрытие.
Также для детей-сирот предусмотрены плита и мойка на кухне. В санузле унитаз, ванна, раковина, водонагреватель и полотенцесушитель. Квартиры не должны требовать дополнительного ремонта.
Ранее стало известно, что 120 детей-сирот из Нижнего Тагила и пригорода получили ключи от новых квартир.