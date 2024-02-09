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Updated Сегодня, 06:12

Стали известны причины гибели жены блогера из Краснотурьинска

Блогер Лещев из Краснотурьинска получил экспертизу о смерти своей жены

9 февраля 2024, 06:12
Фото: 1MI

Стали известны причины гибели жены блогера из Краснотурьинска

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска получил результаты судмедэкспертизы о гибели его жены.

В документе указано, что смерть девушки наступила от травм тела и головы. В момент аварии свердловчанка разбила голову, у нее произошли разрывы сердца, селезенки и печени, а также повредились легкие. Смерть наступила моментально, пишет Е1.

Напомним, 15 ноября 2023 года в Свердловской области произошла авария между автобусом и грузовиком. В ДТП погибла жена блогера, которая в этот момент ехала в общественном транспорте.

В декабре 2023 года перевозчик, которому принадлежит автобус, предложил Лещеву ежемесячно выплачивать компенсацию на содержание ребенка в размере 20 тысяч рублей. Однако, по словам блогера, этой суммы не хватит.

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