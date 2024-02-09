Блогер Лещев из Краснотурьинска получил экспертизу о смерти своей жены

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В документе указано, что смерть девушки наступила от травм тела и головы. В момент аварии свердловчанка разбила голову, у нее произошли разрывы сердца, селезенки и печени, а также повредились легкие. Смерть наступила моментально, пишет Е1.
Напомним, 15 ноября 2023 года в Свердловской области произошла авария между автобусом и грузовиком. В ДТП погибла жена блогера, которая в этот момент ехала в общественном транспорте.
В декабре 2023 года перевозчик, которому принадлежит автобус, предложил Лещеву ежемесячно выплачивать компенсацию на содержание ребенка в размере 20 тысяч рублей. Однако, по словам блогера, этой суммы не хватит.